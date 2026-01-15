Programa “Recicla y Gana” cambia residuos aprovechables por accesos a la feria de León

GENERANDO AUDIO...

“Recicla y gana” entrega boletos para la feria de León. Foto: Cuartoscuro

El programa “Recicla y gana” por parte del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) permite el intercambio de residuos aprovechables por boletos para la entrada a la feria, de acuerdo con la información difundida por autoridades municipales de León. La dinámica contempla la entrega de materiales reciclables previamente clasificados y acondicionados, a cambio de accesos.

“Recicla y gana”: cuántos boletos se entregan por bolsa

El esquema de canje es el siguiente:

Bolsa mediana se intercambia por 5 boletos para la entrada a la feria

se intercambia por para la entrada a la feria Bolsa grande , el participante recibe 10 boletos

, el participante recibe Bolsa jumbo equivale a 15 boletos

Donde cambiar los residuos

16 de enero

Terminal de Transferencia San Jerónimo SIT de 11:00 a 12:00 hrs.

Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez de 11:00 a 12:00 hrs.

Centro Comunitario Valle de San José de 11:00 a 12:00 hrs.

19 de enero

Oficinas SIAP León en la colonia La Luz de 09:00 a 13:30 hrs.

Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta de 11:00 a 12:00 hrs.

Terminal de Transferencia Delta SIT de 11:00 a 12:00 hrs.

Martes 20 de enero

Oficinas SIAP Leones la colonia La Luz de 09:00 a 13:30 hrs.

21 de enero

Oficinas SIAP León en la colonia La Luz: 09:00 a 13:30 hrs.

Presidencia Municipal de 09:00 a 13:30 hrs.

Terminal de Transferencia San Juan Bosco de 11:00 a 12:00 hrs.

Residuos aprovechables aceptados en “Recicla y gana”

Entre los materiales aceptados se encuentran libros y libretas, los cuales deben entregarse atados en paquetes de 60 centímetros. También se recibe cartón y papel, siempre que estén desarmados, doblados y amarrados en atados del mismo tamaño. El vidrio es aceptado únicamente en piezas completas o en trozos empaquetados; cuatro costales de este material equivalen a 10 boletos. En el caso del plástico, se incluyen envases de champú, cubetas y otros recipientes similares.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Materiales que no participan en el programa

El programa “Recicla y gana” no acepta:

Hule,

Bolsas

Garrafones

Ni vidrio proveniente de espejos, ventanas o mesas

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.