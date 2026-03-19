Inicia colecta y entrega de ambulancias a Cruz Roja: Libia Dennise

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Libia Dennise, gobernadora de Guanjuato. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Cruz Roja Mexicana puso en marcha su Colecta Anual 2026 con actividades oficiales en Guanajuato, donde la gobernadora Libia Dennise participó en el arranque transmitido en vivo, evento en el que también se entregaron ambulancias que comenzarán a operar de inmediato en el estado.

La colecta, que se llevará a cabo del 20 de marzo al 31 de mayo, representa una de las principales fuentes de financiamiento para la institución humanitaria, que cada año depende de los donativos de ciudadanos, empresas y organizaciones para sostener sus servicios médicos y de emergencia.

Un arranque con mensaje de unidad y corresponsabilidad

Durante la transmisión, Libia Dennise destacó que la Cruz Roja es una aliada esencial del estado y subrayó la importancia del apoyo social para que la institución siga operando con eficiencia. El llamado fue claro: la solidaridad de la población es fundamental para sostener ambulancias, atención prehospitalaria y respuesta ante desastres en los municipios de Guanajuato.

La gobernadora resaltó que miles de familias en el estado se benefician cada año de los servicios y programas comunitarios de la Cruz Roja, por lo que la colecta es vital para seguir fortaleciendo infraestructura, renovar equipamiento y garantizar atención gratuita en casos de emergencia.

Nuevas ambulancias entran en operación

Uno de los momentos centrales del evento fue la entrega e inicio de operación de ambulancias, que de inmediato se integrarán a las delegaciones locales. Estas unidades permitirán mejorar los tiempos de respuesta en situaciones críticas y ampliar la cobertura en zonas donde la demanda de atención prehospitalaria es mayor.

La Cruz Roja recordó que, durante la colecta del año anterior, el apoyo ciudadano permitió mejorar el parque vehicular y modernizar instalaciones, avances que ahora se refuerzan con las nuevas unidades.

¿Cómo y dónde donar?

La institución informó que los donativos pueden realizarse en:

Alcancías tradicionales en espacios públicos

Puntos oficiales de recaudación en delegaciones y eventos

Plataformas digitales de la Cruz Roja Mexicana

En algunos estados, incluso a través del pago de tenencia o refrendo vehicular, como parte de mecanismos voluntarios habilitados este año

Cada aportación contribuye a adquirir medicamentos, material de curación, equipamiento médico y sostener la red de voluntarios que brinda atención en emergencias a nivel estatal y nacional.

Un llamado a la solidaridad guanajuatense

“Esto que ves, lo hacemos juntos”, destacó Libia Dennise durante la transmisión, subrayando que la fuerza de la Cruz Roja depende del respaldo colectivo. El arranque de la colecta en Guanajuato no sólo celebra un acto protocolario, sino que marca el inicio de una temporada crucial para la institución, que en 2026 buscará ampliar su capacidad operativa y seguir salvando vidas en todo el estado.

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