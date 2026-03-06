Libia García destaca baja en homicidios doloso; gobernadora presentó 2do informe de Gobierno

GENERANDO AUDIO...

Febrero se colocó como el mes con la cifra más baja de asesinatos. Cuartoscuro

Durante la presentación de su segundo Informe de Gobierno, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, destacó el trabajo coordinado con el gobierno federal y los municipios, con lo que se logró una reducción del 51.4% en homicidios dolosos en el estado.

Destacó que con la Estrategia Confía, febrero del 2026 se colocó como el mes con la cifra más baja de asesinatos de los últimos ocho años.

“Desde el primer momento de esta administración me comprometí a construir un nuevo comienzo en seguridad y lo hemos hecho a través de la estrategia Confía, que, apuesta por la inteligencia, por la coordinación, por la colaboración estrecha con las fiscalías, con las Fuerzas Armadas, con el gobierno federal, con nuestros municipios que nos ha permitido registrar en febrero la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos 8 años”. Libia García | Gobernadora de Guanajuato

En un evento que se llevó a cabo la tarde de este jueves en la Velaria de la Feria de León, donde estuvo acompañada por líderes políticos de todos los partidos, la mandataria estatal aseguró que con el Escuadrón Antiextorsión se atendieron mil 629 casos.

Además, destacó de un fortalecimiento histórico de la Policía Estatal de Caminos, con la inclusión de 396 nuevos elementos y un 124% en el aumento de patrullas.

“Guanajuato enfrenta desafíos, no los negamos, pero tiene algo más poderoso, que es la determinación de su gente y de su gobierno, aquí no caminamos con miedo, caminamos con propósito, seguimos adelante, con mayor unidad, con una estrategia sólida, con la voluntad y determinación de trabajar por la paz que se merece nuestra gente”. Libia García | Gobernadora de Guanajuato

La mandataria anunció la nueva estrategia “Grano del Bajío” que busca proteger la economía familiar y asegurar la estabilidad en el precio del maíz en la región con el que se prevé la compra prioritaria de 50 mil toneladas de maíz blanco en los próximos 12 a 18 meses.

“Para proteger el precio de nuestra tortilla y garantizar la compra del maíz guanajuatense, con ello, estaremos brindando la economía de las familias. Vamos a priorizar la colocación del maíz producido en Guanajuato en los centros de acopio estratégicos que tenemos para fortalecer la logística regional”. Libia García | Gobernadora de Guanajuato

La estrategia comenzó en febrero, con la adquisición inicial de 480 toneladas y beneficio para productores de Pénjamo, Huanímaro, Irapuato y Valle de Santiago.

En cuanto al proyecto estratégico de seguridad hídrica: Acueducto Solís – León, añadió que se han realizado más de 40 reuniones.

Además de que la Tecnificación del Distrito de Riego 011 permitirá ahorrar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua que actualmente está destinada al riego agrícola y podrá ser redirigida para el consumo humano.

Aseguró que el agua que conducirá el Acueducto Solís será producto del ahorro de las actividades del campo y no se le va a quitar agua a nadie, pues el agua es para todas y todos.

