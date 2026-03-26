Libia Dennise inaugura planta de alta tecnología de 20 mdd

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Foto: Especial

La gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración de la Planta de Materiales de Alta Tecnología de Grupo Helvex, una inversión estratégica que fortalece la industria nacional, impulsa la innovación y genera nuevas oportunidades de empleo para las familias del Bajío.

Durante la ceremonia, la mandataria estatal destacó que esta nueva planta representa confianza en Guanajuato y en el talento de su gente, al consolidar al estado como un destino competitivo para la inversión y el desarrollo industrial.

“Hoy celebramos mucho más que la inauguración de una planta. Celebramos la confianza que Helvex tiene en Guanajuato y la oportunidad de seguir generando empleos que transforman vidas y abren puertas a nuevas oportunidades para nuestras familias”, expresó la gobernadora.

La nueva planta forma parte del complejo industrial de Helvex en Apaseo el Grande, donde desde 2010 se integran procesos de fundición, maquinado, acabado y ensamblaje, fortaleciendo la capacidad productiva de la empresa y beneficiando a familias de municipios como Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Villagrán y Comonfort.

Con esta ampliación, la compañía mexicana refuerza su estrategia de sustitución de importaciones y el desarrollo de proveeduría nacional, al fabricar grifería y accesorios a partir de aleaciones de alta tecnología que ofrecen mayor resistencia, durabilidad y competitividad en el mercado global.

El presidente y director general de Grupo Helvex, Jorge Barbará Morfín, subrayó que la nueva planta es resultado de una visión de largo plazo y de la confianza en la capacidad productiva del país y de la región.

“Esta planta de materiales de alta tecnología es mucho más que una inversión industrial; es una apuesta por la innovación, por el talento mexicano y por el futuro sostenible de nuestro país”, afirmó Barbará Morfín.

El directivo destacó que la empresa, orgullosamente mexicana, cuenta con presencia en 22 países y que el 96% de sus productos y componentes se fabrican en México, lo que reafirma su compromiso con la industria nacional y con el desarrollo económico de las comunidades donde opera.

Además, señaló que la apertura de esta nueva planta permitirá la creación de 500 empleos adicionales y fortalecerá la competitividad de la empresa en el mercado internacional.

“Nuestro compromiso es que el desarrollo económico vaya siempre acompañado del progreso y bienestar de las comunidades donde operamos, y hoy lo estamos demostrando con esta inversión en Guanajuato”, puntualizó.

Guanajuato, tierra de confianza para la inversión

La Gobernadora resaltó que la llegada y expansión de empresas como Helvex es reflejo de un ecosistema económico sólido, con certeza jurídica, talento calificado y una visión compartida entre gobierno e iniciativa privada.

En ese sentido, informó que la meta sexenal de atracción de inversiones del Gobierno de la Gente registra ya un avance del 46%, con 48 proyectos que en conjunto suman más de 3 mil 705 millones de dólares y la generación de más de 11 mil empleos comprometidos en todo el estado.

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