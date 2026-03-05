“Abandonen los planes de muerte”: Papa León XIV pide a líderes del mundo renunciar a las armas

GENERANDO AUDIO...

Papa León XIV llama a la paz mundial. Foto: Reuters | Archivo

El Papa León XIV pidió a los líderes de las naciones abandonar los “planes de muerte” y renunciar a las armas, en medio del conflicto que ha escalado en Medio Oriente afectando a varios países.

Durante el video de las intenciones de oración de marzo difundido desde Ciudad del Vaticano, el máximo líder de la Iglesia católica hizo un llamado a frenar la carrera armamentista y a evitar que la amenaza nuclear determine el futuro de la humanidad.

“Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía de abandonar los proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad”, Papa León XIV

Además, el religioso se pronunció en favor del “diálogo y la diplomacia” como camino para que las naciones terminen con los conflictos que se mantienen activos en el mundo.

“Hoy elevamos nuestra oración por la paz en el mundo, pidiendo que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia”, Papa León XIV

El pontífice destacó que la “verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos”.

En el video del mensaje, el Papa aparece sosteniendo una rama de olivo, símbolo tradicional de la paz, mientras invita a los creyentes a sumarse a la oración por la reconciliación entre naciones.

“Haz de nosotros constructores y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo”, Papa León XIV

El mensaje forma parte del proyecto “Reza con el Papa” y para marzo está dedicado a promover el desarme y la paz mundial.

