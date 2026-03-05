Dictamen de reforma electoral podría estar listo la próxima semana en Cámara de Diputados

GENERANDO AUDIO...

El dictamen de la iniciativa de reforma electoral podría estar listo la próxima semana en la Cámara de Diputados, lo que permitirá iniciar el proceso legislativo, adelantó Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Político-Electoral.

“Hoy vamos a tener la reunión y yo creo que en el paso de la noche les diremos que día estaremos convocando, pero tendrá que ser, seguramente, no sé, a mediados de la semana”, Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Político-Electoral

La elaboración del documento está a cargo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Víctor Hugo Lobo, las comisiones ya cuentan con los insumos necesarios para avanzar en el análisis de la iniciativa.

“Tenemos la materia prima para poder abordar sobre estos 11 artículos que se reforman, tenemos los elementos suficientes con la información que nos llegó oficialmente y con lo que tenemos para presentar”, Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Político-Electoral

La discusión del dictamen marcará el inicio formal del proceso legislativo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, donde los legisladores analizarán las modificaciones propuestas a la legislación vigente.

La reforma electoral enviada desde Palacio Nacional ha desatado debate entre integrantes de diferentes partidos políticos, entre ellos, Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, quien adelantó que votará en contra en discusión, al considerar que representa un retroceso para el sistema democrático mexicano.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó lo que llamó el “Decálogo por la democracia”, que incluye cambios en la representación proporcional, reducción del gasto, mayor fiscalización, regulación de inteligencia artificial en campañas, eliminación del nepotismo y fin de la reelección a partir de 2030.

Por su parte, analistas aseguran que la reforma electoral no resolverá problemas de la vida política del país.

