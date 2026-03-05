Disminuye el acceso a la salud de los mexicanos, advierte informe del Inegi

GENERANDO AUDIO...

El acceso a los servicios de salud en México muestra un retroceso en los últimos años, de acuerdo con el Sistema de Información de Derechos Sociales 2024 del Inegi, que advierte una disminución significativa en la proporción de personas que cuentan con este derecho.

El informe señala que sólo el 65.8 % de la población en 2024 no presenta carencias en el acceso a servicios de salud, una cifra que refleja el deterioro respecto a mediciones de años anteriores y confirma los rezagos acumulados en el sistema sanitario del país.

Acceso a servicios de salud cae casi 20 puntos desde 2016

De acuerdo con el Sistema de Información de Derechos Sociales del Inegi, el acceso a los servicios de salud en México ha disminuido de manera sostenida durante la última década.

En 2016, el 84.4 % de la población contaba con acceso a servicios de salud, mientras que en 2018 la cifra se mantuvo relativamente alta con 83.8 %.

Sin embargo, el indicador comenzó a deteriorarse en los años siguientes. En 2020, cuando el país enfrentó la pandemia por COVID-19, el porcentaje cayó a 71.8 %, marcando uno de los descensos más importantes en el registro.

Para 2022, el acceso alcanzó su nivel más bajo, con apenas 60.9 % de la población con cobertura, lo que evidenció el impacto acumulado en el sistema sanitario.

Aunque en 2024 se observa una ligera recuperación, el 65.8 % de la población con acceso a servicios de salud aún se encuentra muy por debajo de los niveles registrados antes de 2018.

Atención médica sin gasto en instituciones públicas muestra diferencias

El informe también analiza el porcentaje de derechohabientes que no tuvieron que pagar por servicios médicos la última vez que recibieron atención en instituciones públicas de salud.

A nivel nacional, 88 % de los derechohabientes reportaron no haber realizado gastos al recibir atención médica en el sector público.

Entre las entidades con mejores resultados destaca Nuevo León, donde 94.2 % de los pacientes no tuvo que desembolsar dinero para recibir servicios médicos.

En contraste, tres estados registraron niveles inferiores al 80 %, lo que refleja mayores dificultades en el acceso efectivo a servicios gratuitos:

Chiapas: 78.6 %

78.6 % Guerrero: 76.5 %

76.5 % Oaxaca: 73.9 %

Estos datos muestran brechas regionales en el acceso real a la atención médica pública, particularmente en entidades con mayores niveles de marginación.

Servicios preventivos en salud también presentan rezagos

Otro de los indicadores evaluados por el Inegi es el acceso a servicios preventivos de salud, como revisiones médicas o programas de detección temprana.

Los estados con mayor porcentaje de derechohabientes que recibieron servicios preventivos en instituciones públicas fueron:

Baja California: 68.3 %

68.3 % Chihuahua: 62.9 %

En el otro extremo, las entidades con menor cobertura en atención preventiva fueron:

Oaxaca: 37.9 %

37.9 % Guerrero: 36.4 %

El estudio advierte que estos servicios son fundamentales para prevenir enfermedades y reducir la presión sobre hospitales, por lo que su baja cobertura representa un desafío para el sistema de salud.

Acceso a hospitales en emergencias muestra contrastes entre estados

El reporte también evalúa el tiempo de traslado a hospitales en caso de emergencia, un indicador clave para medir la accesibilidad a servicios médicos.

Según el informe, en la mayoría de las entidades al menos 91 de cada 100 personas podrían llegar a un hospital en menos de dos horas ante una urgencia médica.

Los estados con mejores niveles de accesibilidad en este indicador son:

Colima: 99.1 %

99.1 % Coahuila: 99.0 %

99.0 % Sinaloa: 98.8 %

Sin embargo, el estudio identifica rezagos en algunas entidades, particularmente en Oaxaca, donde sólo el 75.2 % de la población podría acceder a un hospital dentro de ese tiempo.

Inegi mide derechos sociales tras asumir funciones del Coneval

El Sistema de Información de Derechos Sociales 2024 es el primer análisis de este tipo elaborado por el Inegi tras el decreto mediante el cual asumió funciones que anteriormente correspondían al Coneval.

El estudio evalúa el avance del país en derechos sociales fundamentales, entre ellos:

Derecho a la salud

Derecho a la alimentación

Derecho a la vivienda

Derecho a la educación

Derecho a la seguridad social

Además, analiza brechas de desigualdad y acceso efectivo a servicios, considerando variables como disponibilidad, accesibilidad y calidad, con el objetivo de medir el cumplimiento de estos derechos en el país.

