Gobierno de la Gente lanza Marca Guanajuato Internacional

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Libia Dennise García. Foto: Gobierno de Guanajuato

La “Gobernadora de la Gente”, Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó el lanzamiento de Marca Guanajuato Internacional, iniciativa que reconoce a las empresas que ya llevan el talento del estado al mundo y busca abrir el camino de la exportación a más MIPYMES.

“Estamos presentando una evolución natural, hoy presentamos Marca Guanajuato Internacional, con la que ponemos a Guanajuato en el siguiente nivel con la exportación. Para nosotros en el Gobierno de la Gente es muy importante que sepan que nuestro talento es tan grande, que nuestros productos son de tan buena calidad, que no podemos darnos el lujo de que se queden solo en Guanajuato”, expresó la mandataria estatal.

Lanzan Marca Guanajuato Internacional

Este día, Marca Guanajuato entra en una etapa que responde a los nuevos retos de la economía: innovación, digitalización, sostenibilidad, inclusión y acceso a mercados globales; evoluciona para que lo bien hecho en Guanajuato se convierta en una plataforma de crecimiento, profesionalización y nuevos negocios.

Ahora, Marca Guanajuato Internacional es la extensión del distintivo estatal para empresas que ya cuentan con él y ya exportan. Su propósito es cambiar la idea de que exportar es algo lejano y demostrar que, con preparación y acompañamiento, se puede lograr.

Este día también se entregan 100 distintivos Marca Guanajuato Internacional a empresas que ya ostentan el distintivo Marca Guanajuato y tienen actividades de exportación y que se reconocen por su compromiso con la competitividad, la calidad y la internacionalización.

“Por eso quiero expresar una felicitación muy especial a las 100 empresas pioneras que hoy reciben su distintivo de Marca Guanajuato Internacional. Ustedes son ejemplo de lo bien hecho en Guanajuato. Son testimonio de que cuando el talento se combina con disciplina, innovación y trabajo, los resultados llegan”, dijo la gobernadora.

Esta evolución es una expresión concreta de Guanajuato Suma, la Nueva Política de Guanajuato para diversificar sectores y mercados, incorporar tecnología, fortalecer a las MIPYMES y proveedores locales, y llevar oportunidades a todos los municipios.

Marca Guanajuato, un distintivo para productos locales de calidad

Marca Guanajuato nació en 2015 como un distintivo para identificar productos y servicios hechos en el estado con calidad, identidad y competitividad. Sinónimo de que lo Hecho en Guanajuato Está Bien Hecho.

En sus primeros 10 años pasó de impulsar el consumo local y la certificación de empresas a tener presencia en ferias nacionales, caravanas comerciales, puntos de venta, plataformas digitales, escaparates y capacitación.

A lo largo de este proceso se ha atendido a 9 mil 130 empresas de los 46 municipios; 3 mil 652 son lideradas por mujeres. La estrategia alcanza 12 sectores: agroalimentos, artesanías, automotriz y autopartes, calzado, comercio, construcción, metalmecánico, servicios, tecnologías de la información, textil, transporte y turismo.

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