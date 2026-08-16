Desarticulan célula criminal de mujeres ligada al CJNG en León, Guanajuato

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Mujeres presuntamente ligadas al CJNG. Fotos: Secretaría de Seguridad y Paz Gto

Tres mujeres fueron detenidas en León, Guanajuato, durante un operativo realizado en tres inmuebles de las colonias Fracciones Rincón de Asís y Bosques, donde autoridades aseguraron 69 gramos de presunta droga conocida como cristal, teléfonos celulares y otros indicios.

De acuerdo con la información oficial, las detenidas estarían relacionadas con actividades ilícitas contra la salud y presuntamente tendrían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las acciones fueron realizadas por autoridades estatales y federales como parte de trabajos de inteligencia.

¿Dónde fueron detenidas las mujeres presuntamente ligadas al CJNG?

Las detenciones ocurrieron en el municipio de León, como resultado de cateos realizados en tres inmuebles localizados en las colonias Fracciones Rincón de Asís y Bosques.

Durante las intervenciones, los elementos de seguridad localizaron diversos indicios que fueron asegurados y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su posible relación con los delitos señalados.

Entre lo asegurado se encuentran 69 gramos de una sustancia con características de cristal, distribuida en diferentes envoltorios, además de teléfonos celulares y otros objetos considerados de interés para la investigación.

Las autoridades no precisaron en la información difundida la cantidad de envoltorios localizados ni detallaron si los inmuebles estaban relacionados entre sí.

¿Qué se aseguró durante los cateos en León?

Como resultado de los operativos fueron asegurados 69 gramos de presunta droga tipo cristal, además de dispositivos telefónicos y otros indicios.

Los objetos quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial correspondiente, que deberá realizar los análisis y diligencias necesarios para establecer la naturaleza de las sustancias y determinar su posible relación con las actividades investigadas.

La investigación también deberá establecer la responsabilidad individual de las tres mujeres detenidas y su posible participación en delitos contra la salud.

¿Qué autoridades participaron en el operativo?

El operativo fue resultado de los trabajos del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado, en los que participaron corporaciones estatales y federales.

Entre las instituciones que intervinieron se encuentran la Secretaría de Seguridad y Paz, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La coordinación permitió realizar los cateos en los tres inmuebles y concretar la detención de las mujeres señaladas por su presunta participación en actividades relacionadas con delitos contra la salud.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las detenidas estarían ligadas al CJNG, aunque serán las investigaciones ministeriales y judiciales las que determinen el alcance de esa posible relación.

Los indicios asegurados serán analizados como parte de la carpeta de investigación, mientras las tres mujeres quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.

El operativo forma parte de las acciones de inteligencia y coordinación entre instituciones de seguridad para identificar y detener a personas presuntamente involucradas en actividades delictivas en Guanajuato.

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