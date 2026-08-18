Exhiben a docente de Guanajuato con conductas inapropiadas

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Salón de clases. Foto: Pexels

Padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria Federal de Acámbaro (ESFA) 2 “Centéotl”, en el estado de Guanajuato, hicieron público un video donde se muestra al maestro José Luis realizando conductas inapropiadas con alumnos de tercer grado.

En las imágenes se observa al docente interactuando con los adolescentes que habrían sido grabados en julio del presente año en la institución ubicada en la colonia San Isidro, en Acámbaro, Guanajuato.

Los videos muestran al profesor bailando y simulando actos sexuales con los jóvenes. En uno de ellos el profesor sienta a uno de los estudiantes y realiza movimientos sexuales.

La denuncia es anónima, bajo el argumento de que existe temor a posibles represalias. Además que padres de familia y miembros de la comunidad escolar demandan una investigación formal para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades, por lo que señalaron que solicitarán la intervención de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

Separan del caro al profesor en Guanajuato

La tarde de este martes, la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Delegación Regional VII, informó que, derivado de la difusión de videos en redes sociales en los que se observan conductas inapropiadas por parte de un docente de la Secundaria General No. 20 Centeotl, en Acámbaro, y una vez realizadas las actuaciones correspondientes, se determinó su separación definitiva de las funciones docentes, por lo que a partir de este día dejó de formar parte de la SEG.

“La autoridad educativa no tolerará ninguna conducta que pueda poner en riesgo la integridad, seguridad o bienestar de niñas, niños y adolescentes. Ante cualquier situación de esta naturaleza, se actuará con firmeza, responsabilidad y estricto apego a la legalidad, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y la adolescencia”, señaló la SEG.

Asimismo, la Secretaría brindará acompañamiento y atención psicológica a las y los integrantes de la comunidad educativa que lo requieran, y dará seguimiento a las acciones necesarias para garantizar un entorno escolar seguro y respetuoso.

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