Balacera en Zapopan: reportan, al menos, cinco heridos

Reportan balacera en Zapopan. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La tarde de este martes, en Zapopan, Jalisco, se registró un tiroteo que, según reportes, dejó cinco lesionados. En la zona se habría desplegado un fuerte operativo por parte de las autoridades.

Lo que se sabe del tiroteo en Zapopan, Jalisco

Reportes señalan que el tiroteo dejó, primero, 3 heridos en la avenida Guadalupe y Clouthier. De los 3 lesionados, 2 serían escoltas, y el tercero sería un civil protegido por los elementos de seguridad privada.

Sobre avenida Patria, se encontraron los otros 2 lesionados tras el tiroteo en Zapopan, Jalisco, según lo que ha trascendido.

A través de redes sociales comenzaron a circular algunos videos en donde se ve a una persona tendida sobre la vía pública. Las imágenes también muestran una camioneta blanca con varios impactos de bala en el parabrisas y la puerta del copiloto.

Sobre los atacantes, reportes señalan que habrían huido a bordo de una camioneta antes del arribo de elementos de seguridad. Mientras que la identidad de las víctimas aún es desconocida.

Hasta el momento, autoridades del estado no han dado detalles sobre la balacera en Zapopan, Jalisco.