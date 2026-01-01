Acapulco se levanta tras Otis: festeja la llegada del Año Nuevo con drones, pirotecnia y rayos láser

GENERANDO AUDIO...

Foto: Celeste Hernández/UnoTV

Con un despliegue tecnológico sin precedentes, el puerto de Acapulco dio la bienvenida a 2026, reafirmando su posición como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México.

En la medianoche del miércoles y primeros minutos de este jueves, miles de turistas y residentes se congregaron en playas, banquetas y plazas públicas para presenciar una gala que combinó tradición y modernidad.

El espectáculo, que tuvo una duración aproximada de 10 minutos, no solo iluminó el cielo con fuegos artificiales, sino que integró un show de drones y rayos láser que cautivó a los asistentes desde los diversos puntos de la Bahía de Santa Lucía.

Foto: Celeste Hernández/UnoTV Foto: Celeste Hernández/UnoTV Foto: Celeste Hernández/UnoTV

Detalles de la gala de Año Nuevo

El evento fue diseñado para ofrecer una experiencia visual única que marca el inicio de una nueva etapa para el puerto, pues más allá de la celebración, este evento representa un hito clave para Guerrero.

A dos años del paso del huracán Otis, la magnitud de esta gala y la respuesta del turismo internacional y nacional son prueba de la recuperación económica y la resiliencia del puerto.

Desde el atardecer, la zona costera se vio abarrotada por familias y grupos de amigos que buscaron el mejor ángulo frente al mar.

