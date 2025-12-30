GENERANDO AUDIO...

ISSSTE aclara avistamiento de mapaches en hospital. Foto: Celeste Hernández

Luego de la incursión de varios mapaches en áreas del hospital de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Acapulco, trabajadores del nosocomio indicaron que el área de cirugías se mantiene activa.

Mapaches en hospital del ISSSTE Acapulco

El ingreso de los animales se registró en instalaciones del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE ubicado en el puerto de Acapulco. Aunque las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales este lunes, personal del nosocomio indicó que no es la primera vez que se reporta la presencia de fauna silvestre en el inmueble.

Quirófanos del ISSSTE en Acapulco operan con limitaciones

Aunque el hospital cuenta con ocho quirófanos, únicamente dos se encuentran actualmente en funcionamiento. De acuerdo con el personal, esta situación no está relacionada con la incursión de los mapaches, sino con la falta de cirujanos y especialistas para la atención de los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Acapulco.

Antecedentes de incidentes en hospital

Además del ingreso de fauna silvestre, en octubre pasado se documentaron inundaciones tras el colapso del sistema hidrosanitario, a menos de dos meses de haber sido inaugurado el nosocomio.

