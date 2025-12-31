Esperan más de 600 mil asistentes a gala de pirotecnia en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Más de 600 mil personas asistirán a la gala de pirotecnia en Acapulco. CUARTOSCURO

La bahía de Acapulco se prepara para recibir el Año Nuevo 2026 con una gala de pirotecnia que reunirá a más de 600 mil asistentes en sus distintas playas, de acuerdo con autoridades locales. El evento busca consolidar al puerto como uno de los destinos turísticos favoritos de México durante la temporada decembrina.

El espectáculo iluminará la bahía la noche del 31 de diciembre, con fuegos artificiales y un show de drones, en medio de una alta afluencia turística y una ocupación hotelera cercana al lleno total, según previsiones oficiales.

Durante esta temporada vacacional, autoridades y empresarios destacan que Acapulco vive una etapa de recuperación tras los daños provocados por el huracán Otis, ocurrido hace poco más de dos años, y aseguran que la infraestructura turística ya muestra avances visibles.

Gala de pirotecnia en Acapulco atrae a más de 600 mil visitantes

De acuerdo con Noé Peralta Herrera, secretario de Turismo de Guerrero, la recuperación del destino es una realidad. Señaló que la oferta hotelera fue renovada y que actualmente los hoteles del puerto operan prácticamente como nuevos.

El funcionario destacó el crecimiento en la vida nocturna, la gastronomía, las actividades náuticas y la llegada de más de 200 embarcaciones y yates, procedentes de Estados Unidos y Europa. También subrayó la mejora en la conectividad aérea, lo que ha facilitado el arribo de turistas nacionales e internacionales.

Actualmente, Acapulco cuenta con más de 16 mil 500 habitaciones disponibles, con una ocupación hotelera que se ha mantenido entre el 80 y 90 % durante diciembre. Para el 1 de enero, las autoridades prevén alcanzar el 100 % de ocupación.

Restaurantes reportan lleno total en cenas de fin de año

El sector restaurantero también reporta cifras positivas. Empresarios del ramo informaron que las reservaciones para cenas de fin de año se encuentran al 100 % en la franja turística, desde donde se podrá apreciar el espectáculo de pirotecnia.

Jesús Zamora Cervantes, empresario restaurantero, señaló que el flujo de turistas se ha mantenido constante y que el cierre de año será positivo. Invitó a los visitantes a considerar opciones de oferta extrahotelera, como departamentos y casas, ante la alta demanda de hospedaje.

Con conciertos, restaurantes llenos y una oferta turística renovada, Acapulco se declara listo para despedir el año y recibir el 2026 con una noche de luces, colores y miles de visitantes reunidos en su emblemática bahía.

