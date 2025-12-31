GENERANDO AUDIO...

Arribo de turistas por Año Nuevo reactiva Hotel Camarena. Foto: Celeste Hernández

Miles de turistas y visitantes arribaron la mañana de este miércoles a Acapulco para recibir el Año Nuevo en las distintas playas del puerto. Con equipaje en mano, varios visitantes se dirigieron directamente a la franja de arena para instalar casas de campaña.

Hotel Camarena reaparece en playa Papagayo

En los alrededores de la playa Papagayo, se observó la instalación de, al menos, una veintena de casas de campaña, lo que dio paso nuevamente al llamado “Hotel Camarena“, pese a los exhortos emitidos por autoridades locales para evitar esta práctica durante el periodo vacacional la instalación permanecerá hasta el jueves primero de enero.

Autoridades ofrecieron espacio alternativo para turistas

El gobierno estatal informó que la Unidad Deportiva Acapulco sería habilitada como espacio temporal para los turistas que no contaran con hospedaje. El objetivo era brindar un sitio seguro para pernoctar y evitar la contaminación en las playas del puerto.

Arribo de turistas continúa por festejos de Año Nuevo

El arribo de turistas a Acapulco continuó a lo largo de la mañana, con visitantes que planean disfrutar de las últimas horas del 2025 en las playas y participar en las actividades programadas para recibir el Año Nuevo.

