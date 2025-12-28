GENERANDO AUDIO...

El puerto de Acapulco se prepara una vez más para recibir al año nuevo con la tradicional gala de pirotecnia.

Este sábado comenzaron a instalarse los cartuchos de pirotecnia en 17 barcazas que serán distribuidas a lo largo de la bahía de Acapulco y que a partir del primer segundo del 2026 comenzarán a detonar.

Según el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, el espectáculo piromusical tendrá una duración de 10 minutos y se estima que más de 500 mil personas disfruten de ella, tanto en playas de la bahía de Acapulco, como en la zona tradicional de Caleta, Caletilla, Pie de la Cuesta y zona Diamante.

Asimismo, la noche del 31 de diciembre se engalanará con un show de drones previo a los fuegos artificiales.

Además de Acapulco, en esta ocasión, la gala de pirotecnia se extenderá a 12 municipios más de las regiones Costa Grande, Costa Chica, Centro, Montaña y Norte.

La pirotecnia está siendo instalada a un costado del Parque de la Reina y es custodiada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y de la Defensa Nacional.

A casi 26 meses del paso del huracán Otis, Acapulco registra una recuperación económica y turística importante, registrando hasta el momento una ocupación hotelera 83.7 % en sus más de 16 mil habitaciones disponibles, además de la oferta extra hotelera.