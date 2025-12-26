Autobuses chocan de frente en Ixcateopan, Guerrero; hay 3 muertos

GENERANDO AUDIO...

Choque de autobuses deja muertos y heridos en Guerrero. Foto: Genaro Zepeda

La mañana de este viernes se registró un choque frontal de autobuses sobre la carretera federal Tlapa-Puebla, en el estado de Guerrero, que dejó personas fallecidas y lesionadas.

Choque frontal de autobuses en la carretera Tlapa-Puebla

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Ixcateopan, perteneciente a la región de La Montaña, donde dos unidades de transporte de pasajeros de las Líneas Oro y Sur se impactaron de frente. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (SGIRPC) informó que el saldo preliminar del choque frontal de autobuses es de, al menos, tres personas fallecidas y 15 lesionadas.

Atención de emergencia tras el accidente en Guerrero

Los lesionados fueron trasladados al Hospital General IMSS-Bienestar de Tlapa, donde reciben atención médica.

Pasajeros y origen de las personas lesionadas

El Hospital IMSS-Bienestar señaló que en las próximas horas podrían proporcionar los nombres de las personas lesionadas, quienes serían originarias del municipio de Alpoyeca, Guerrero.

