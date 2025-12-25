Buscan a tres estudiantes del Tecnológico de Acapulco: ¿quiénes son y cómo desaparecieron?

GENERANDO AUDIO...

Desaparecen tres estudiantes del TecNM Acapulco. Foto: Cuartoscuro

La desaparición de tres estudiantes desaparecidos del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco (TecNM) mantiene movilizados a familiares y compañeros, luego de que fueron vistos por última vez en la playa Mimosa, al poniente del puerto, el pasado 20 de diciembre.

¿Quiénes son los estudiantes desaparecidos?

Se trata de Irving Antonio Cebrero Vieyra, Raymundo Ramos Soto y Víctor Jahutzel Mendoza García, quienes cursan el segundo año de las carreras de Ingeniería Electromecánica y Administración de Empresas. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó los siguientes datos:

Irving Antonio Cebrero Vieyra

Estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica

Fecha de desaparición: 20 de diciembre

Lugar de desaparición: visto por última vez en la colonia Juan R. Escudero alrededor de las 14:30 horas

Raymundo Ramos Soto

Estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica

Fecha de desaparición: 20 de diciembre

Lugar de desaparición: salió de su domicilio entre las 15:00 y 16:00 horas con dirección a playa Mimosa

Víctor Jahutzel Mendoza García

Estudiante de la carrera de Administración

Fecha de desaparición: 20 de diciembre

Lugar de desaparición: se dirigió junto con Irving y Raymundo a playa Mimosa pasadas las 12 horas

¿Qué se sabe sobre la desaparición?

Al menos uno de los jóvenes habría subido hacia la parte alta del cerro, en dirección al complejo habitacional de la colonia Nueva Era. Posteriormente, refieren que varios hombres descendieron del cerro y se llevaron a los dos estudiantes que permanecían en la franja de la playa Mimosa, y que, posiblemente, fueron trasladados hacia la misma zona alta. Los tres estudiantes fueron vistos juntos en ese punto de la zona de Pie de la Cuesta, al poniente de Acapulco.

Las familias señalaron que Irving y Raymundo no saben nadar y no acostumbran meterse al mar, lo que incrementa la preocupación por su integridad.



Bloqueos y operativo de búsqueda en Acapulco

Alumnos de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco (TecNM) Acapulco bloquearon ayer la zona del Asta Bandera, sobre la avenida Costera Miguel Alemán, para exigir avances en la búsqueda y localización de sus compañeros.

