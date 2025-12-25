GENERANDO AUDIO...

Incendio en vivienda de Chilpancingo provocado por pirotecnia. Foto: Cuartoscuro



Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero (SGIRPCGRO) atendieron un incendio registrado en el segundo piso de una vivienda en la colonia Indeco de Chilpancingo, Guerrero, el fuego se originó luego de que un cohete ingresara por una ventana.

Incendio deja daños parciales

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero (SGIRPCGRO) informó que el incendio comenzó luego de que un cohete ingresara por una ventana y alcanzara diversos objetos al interior de una de las habitaciones, lo que provocó la propagación del fuego. Posteriormente, el incendio fue controlado en su totalidad, registrándose únicamente daños parciales en la habitación donde se originó el siniestro.

Autoridades hacen llamado por uso de pirotecnia

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia, debido al riesgo que representa para la seguridad de las personas y la posibilidad de provocar incendios en viviendas.

