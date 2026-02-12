Accidente en Chilapa deja dos colaboradores de Morena muertos

GENERANDO AUDIO...

Mueren dos integrantes de Morena en accidente en Chilapa. FOTO: Ilustrativa/ Getty

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena confirmó la muerte de dos colaboradores del partido tras un accidente automovilístico en Chilapa de Álvarez, en Guerrero. El percance ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Xoquiapa, luego de que los jóvenes salieran a cumplir una comisión partidista.

Las víctimas fueron identificadas como Alfredo “N”, auxiliar en el área de informática, y Roselio “N”, secretario particular de Jacinto González Varona, dirigente estatal de Morena en Guerrero. Ambos habían salido el martes 10 de febrero desde Chilpancingo con destino a Chilapa.

De acuerdo con la información oficial difundida por el partido, la última comunicación con los jóvenes se registró alrededor de las 16:00 horas del martes 10 de febrero.

Fue hasta la mañana del miércoles 11 de febrero cuando el vehículo en el que viajaban fue localizado al fondo de un barranco. En el interior se encontraban los cuerpos sin vida de ambos colaboradores.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena detalló que el hallazgo ocurrió tras los reportes sobre la falta de contacto con los integrantes del partido.

Alfredo “N” se desempeñaba como auxiliar en el área de informática del partido, mientras que Roselio “N” fungía desde hace varios años como secretario particular de Jacinto González Varona, dirigente estatal de Morena en Guerrero.

En un comunicado, el Comité Estatal destacó la trayectoria, compromiso y trabajo que ambos realizaron dentro del movimiento político en la entidad.

Jacinto González Varona expresa condolencias

A través de un mensaje oficial, Jacinto González Varona expresó sus condolencias a las familias de los jóvenes fallecidos.

El dirigente estatal precisó que él no viajaba en la unidad al momento del accidente ocurrido en Chilapa de Álvarez.

Hasta el momento, el partido no ha dado a conocer más detalles sobre el percance.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.