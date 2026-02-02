Liberan Autopista del Sol tras casi 7 horas de bloqueo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

Luego de casi 7 horas de bloqueo, pobladores del municipio de Juan R. Escudero liberaron la Autopista del Sol este lunes 2 de febrero, a la altura del entronque a Tierra Colorada, tras una jornada de protesta que afectó por completo la circulación vehicular en la zona.

Desde las 07:50 horas, cerca de 300 pobladores de más de 40 comunidades cerraron tanto la Autopista del Sol como la carretera federal, para exigir un diálogo directo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los manifestantes denunciaron amenazas de muerte contra comisarios de distintas comunidades y señalaron que estas intimidaciones presuntamente provienen de grupos de policías comunitarios vinculados al crimen organizado.

Además exigieron que no se permita la intervención de organizaciones externas en labores de seguridad dentro de sus comunidades. Aseguraron que, de haber ingresado estos grupos a las comunidades, la vida de las autoridades locales habría estado en riesgo.

Bloqueo en la Autopista del Sol por pobladores de Juan R. Escudero

El bloqueo carretero comenzó en uno de los puntos más transitados del estado de Guerrero. La protesta fue total, sin permitir el paso de vehículos particulares, transporte de carga ni autobuses.

En la movilización también participaron taxistas, quienes colocaron sus unidades sobre la vía para impedir el tránsito, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal.

Los inconformes afirmaron que varias comunidades ya han sido identificadas como focos de intimidación y acusaron que, a pesar de haber hecho públicas las denuncias, no han recibido respuesta del Gobierno estatal. “No nos van a callar”, expresaron durante la protesta.

Minuta descarta a la UPOEG y CIPOG-EZ como instancias de seguridad

En la minuta firmada tras el diálogo con autoridades, se estableció que la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) no son reconocidos como instancias con facultades legales para ejercer funciones de seguridad pública, al precisar que dichas tareas corresponden exclusivamente a las autoridades constitucionales.

Asimismo, se acordó que el seguimiento de los compromisos quedará a cargo de Andrés Galán Robles, director general regional Centro y Noreste de la Secretaría de Gobernación, quien sostendrá una reunión este martes 3 de febrero, a las 15:00 horas, en el hotel María Bonita, en el municipio de Juan R. Escudero.

Durante el diálogo, el coordinador de Comisarías y Comisarios, Daniel Rosas Martínez, advirtió que, en caso de incumplimiento de los acuerdos, las comunidades podrían organizarse como autodefensas o policías comunitarias, movilizar a más de cinco mil personas y llevar a cabo nuevos bloqueos carreteros en la región.

Autoridades llaman al diálogo en Tierra Colorada

Ante las afectaciones viales, autoridades del Gobierno del estado acudieron al sitio del bloqueo. El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, hizo un llamado a mantener el diálogo y solicitó liberar la vía para evitar mayores afectaciones al libre tránsito de la población y de los visitantes.

Los manifestantes retiraron el bloqueo hasta las 14:40 horas, cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió la reanudación del tránsito vehicular.

Tras casi 7 horas de cierre, los pobladores finalmente liberaron la Autopista del Sol, permitiendo la reanudación gradual de la circulación vehicular en el entronque a Tierra Colorada.