Tras bloqueo en Autopista del Sol, Gobierno de Guerrero dialoga con pobladores de Juan R. Escudero

Gobierno se reúne con comisarios tras bloqueo en la del Sol. Foto: Jesús Dorantes

Luego del bloqueo en la Autopista del Sol realizado por pobladores de Juan R. Escudero, autoridades estatales y federales sostuvieron una reunión con comisarios municipales para dar seguimiento a sus demandas, informaron funcionarios del Gobierno de Guerrero. A la reunión acudieron representantes del Gobierno Federal y del Gobierno de Guerrero, quienes escucharon los planteamientos relacionados con temas de seguridad, atención social y gobernabilidad en el municipio de Juan R. Escudero.

Reunión tras bloqueo en la Autopista del Sol

Por parte del Gobierno Federal estuvo presente el director general regional Centro y Noroeste de la Secretaría de Gobernación, Andrés Galán Robles, a quién los comisarios le presentaron sus denuncias acerca de los presuntos nexos de las policías comunitarias que intentan ingresar a su municipio, además funcionarios que están coludidos con organizaciones criminales.

Gobierno de Guerrero mantiene mesas de diálogo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el diálogo con las comunidades se mantiene abierto y que ahora se sumarán los alcaldes de Juan R. Escudero, Ayutla y Tecoanapa a las mesas de trabajo. Detalló que los presidentes municipales Óscar Sánchez Luna, Elizabeth Calixto Leyva y Juvenal Poblete Velázquez participarán en las reuniones, al considerar que su intervención es necesaria para atender temas de obra pública, seguridad y prevención del delito.

Durante el encuentro se expusieron diversas preocupaciones de los comisarios, principalmente relacionadas con seguridad y atención social, por lo que se acordó convocar a una nueva reunión para dar seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades.

Seguimiento a demandas de Juan R. Escudero

Rodríguez Cisneros señaló que el Gobierno estatal ha optado por el diálogo como vía para resolver los conflictos, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, evitando escenarios de confrontación.

Finalmente, afirmó que las mesas de diálogo continuarán realizándose en espacios públicos y abiertos, con la participación de autoridades, con el objetivo de mantener la estabilidad, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la construcción de paz en la región.

