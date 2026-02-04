Golpe al crimen: FGR destruye 10 toneladas de químicos en Guerrero
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de precursores químicos y metanfetamina asegurada durante operativos en tres domicilios de Chilpancingo, Guerrero, incluyendo un probable laboratorio clandestino.
Cantidad y tipo de precursores químicos incinerados
Durante los cateos se aseguraron cuatro toneladas 202 kilos, 867 gramos, 500 miligramos de precursores químicos como acetato de plomo, ácido tartárico, ácido fenilacético, hidróxido de sodio y peróxido de dicumilo. Además, se destruyeron cinco mil 733 litros 310 mililitros de sustancias químicas, entre ellas acetona, ácido clorhídrico, ácido mercaptoacético, etanol, fenil-2-propanona, metilamina, mezcla de acetona con metanfetamina, mezcla de tolueno con metanfetamina, n-metilformamida y tolueno. También se eliminaron mil 124 litros 990 mililitros de metanfetamina líquida y siete kilos 600 gramos de metanfetamina sólida.
La incineración de precursores químicos se realizó en una empresa autorizada en el Estado de México. El procedimiento contó con la supervisión de peritos especializados en química y fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Coordinación entre autoridades federales y estatales
El aseguramiento y la acción forman parte de las labores del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de autoridades estatales.
Garantía de legalidad en la incineración de precursores químicos
El MPF supervisó todas las diligencias, asegurando que la incineración de precursores químicos y metanfetamina cumpla con la normativa vigente.
