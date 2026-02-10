Incendio en Villas del Sol deja cinco personas fallecidas en Chilpancingo

GENERANDO AUDIO...

Incendio deja una familia fallecida en Chilpancingo. Foto: Jesús Dorantes

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes 10 de febrero en la colonia Villas del Sol, al poniente de Chilpancingo, dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad. El siniestro se registró alrededor de las 4:00 horas en una vivienda construida con madera y materiales diversos, habitada por dos adultos y tres niños, quienes no lograron salir del inmueble.

Causas del incendio en Chilpancingo

El titular de Protección Civil de Chilpancingo, Gustavo Vela Guevara, informó que el incendio fue controlado aproximadamente a las 05:30 horas; sin embargo, al arribo de los cuerpos de emergencia, el fuego ya se encontraba en una fase avanzada. Indicó que de manera preliminar no hay indicios de que el hecho haya sido provocado y que una de las posibles causas podría ser un cortocircuito, aunque serán las autoridades correspondientes las que determinen el origen.

Víctimas del incendio en Villas del Sol

Las víctimas, de 6, 13 y 16 años de edad, así como sus padres, habrían muerto por asfixia, ya que los cuerpos fueron localizados cerca de la entrada del domicilio, presuntamente cuando intentaban escapar.

Respuesta de autoridades ante el incendio en Chilpancingo

Vela Guevara señaló que el municipio se encuentra de luto por lo ocurrido y que el alcalde Gustavo Alarcón Herrera brindará apoyo a los familiares afectados por esta tragedia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.