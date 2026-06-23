Anuncia la CETEG regreso a clases a partir de este martes

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CETEG regresa a clases este martes. Foto: Jesús Dorantes/Cuartoscuro

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) anunció el regreso a clases a partir de este martes 23 de junio, luego de concluir el paro de labores que mantuvo durante casi un mes.

La decisión se tomó tras la firma de una minuta con 22 acuerdos alcanzados durante una reunión tripartita entre dirigentes magisteriales, autoridades estatales y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

CETEG y autoridades alcanzan 22 acuerdos

La secretaria general de la CETEG, Elvira Vélez Morales, informó que uno de los principales acuerdos es la realización de una reunión el próximo 1 de julio con la Secretaría de Gobernación.

En ese encuentro se revisarán los temas relacionados con la participación del magisterio guerrerense en la huelga nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como las incidencias derivadas de dicho movimiento.

Incrementan bono para docentes y personal de apoyo

Entre los beneficios obtenidos por el magisterio se encuentra el incremento al bono del Día del Maestro.

De acuerdo con lo acordado, el apoyo para el personal docente pasará de 3 mil 930 a 4 mil 500 pesos, mientras que para los trabajadores de apoyo aumentará de 2 mil 420 a 3 mil pesos.

Asimismo, se acordó analizar la nivelación de horas para docentes de educación física, la retabulación salarial de 300 maestros y la atención a solicitudes de basificación.

Revisarán escuelas afectadas por los huracanes Otis y John

La minuta firmada también contempla la revisión de escuelas afectadas por los huracanes Otis y John, principalmente en comunidades indígenas.

Además, se acordó la creación de una jefatura de sector para preescolar indígena y el análisis de una posible Subsecretaría de los Pueblos Originarios. Las partes también establecieron mesas de trabajo para atender adeudos de horas laborales y otras demandas administrativas del sector educativo.

Maestros liberan la Autopista del Sol tras firma de acuerdos

Luego de concretar los acuerdos, integrantes de la CETEG liberaron los cuatro carriles de la Autopista del Sol, que permanecieron bloqueados durante aproximadamente tres horas.

Con ello, el magisterio anunció el fin de las movilizaciones relacionadas con el paro laboral y confirmó el regreso a las aulas a partir de este martes 23 de junio.

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