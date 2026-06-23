Katia Itzel García, la árbitra mexicana que hará historia en el Mundial 2026

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Katia Itzel García es un referente del arbitraje mexicano. Foto: AFP

Katia Itzel García hará historia el próximo 25 de junio, luego de que la FIFA la designó como árbitra central para el partido entre Túnez y Países Bajos, que se disputará en el Estadio de Kansas City.

Con esta asignación, la silbante mexicana se convertirá en la primera árbitra de México en dirigir un partido del Mundial en la rama varonil.

El nombramiento, dado a conocer este lunes, se suma a una trayectoria en ascenso en la que Katia Itzel García ha acumulado logros tanto en el futbol mexicano como en el ámbito internacional.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 55, 56, 57, 58, 59 and 60 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026

De la UNAM al arbitraje profesional

Katia Itzel García Mendoza es egresada de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su vínculo con el futbol comenzó desde los 11 años, cuando jugaba futbol asociación.

Durante su etapa universitaria, formó parte del equipo representativo femenil de la UNAM, con el que ganó la medalla de oro en la Universiada Nacional 2016, cerrando una etapa en la que combinó estudios, deporte y trabajo como monitora de niños en programas formativos.

Fue precisamente en ese periodo donde comenzó a forjarse su visión profesional dentro del deporte.

Del campo de juego al arbitraje

Tras concluir su etapa como futbolista universitaria, Katia Itzel encontró en el arbitraje una nueva forma de mantenerse cerca del futbol.

Por lo que inició su camino en el arbitraje profesional en divisiones inferiores como la Tercera División, para después avanzar a la Liga Premier, la Liga de Expansión MX y categorías formativas del futbol mexicano.

Su crecimiento fue constante hasta consolidarse en la Liga MX Femenil y posteriormente en competencias de mayor exigencia.

Rompiendo barreras en el futbol mexicano

En un entorno donde el arbitraje estaba dominado por hombres, Katia Itzel García ha destacado por su disciplina y constancia.

La propia árbitra ha reconocido que al ingresar al profesionalismo se enfrentó a un entorno “hostil y fuerte”, donde, de 900 árbitros profesionales que había en México, solamente 30 eran mujeres. Sin embargo, su objetivo siempre estuvo claro, llegar al futbol internacional.

En 2024 fue ganadora del Premio Nacional del Deporte en la categoría de juez-árbitro, reconocimiento a su crecimiento dentro del futbol mexicano.

Camino internacional y consolidación FIFA

En el futbol profesional ha tenido una participación destacada en la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX. Entre sus mayores logros están tres finales:

Clausura 2022 Sub-20

Campeón de Campeones 2021-2022

Final del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil

En 2024 se convirtió en la segunda mujer en dirigir un partido de Primera División en México, cuando pitó el duelo entre Pachuca y Querétaro.

García cuenta con gafete FIFA desde 2019, lo que le ha permitido participar en torneos como la Copa Mundial Femenina, Juegos Olímpicos de París 2024, la She Believes Cup y competencias de Concacaf.

Su nombre ha ganado presencia en el arbitraje internacional, colocándola entre las árbitras con mayor proyección del continente.

En 2025, fue nominada al premio a la Mejor Árbitra del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), reconocimiento que destaca su sobresaliente desempeño en la Liga MX Femenil, torneos internacionales y competencias oficiales de la FIFA.

Su nominación la coloca entre las 20 árbitras más destacadas del planeta, compartiendo la lista con juezas de las principales ligas europeas y torneos de élite.

Su participación en el Mundial 2026

La propia Katia, quien nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México, ha reconocido que su aspiración de dirigir un Mundial varonil surgió después de ver el logro de la árbitra francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022, quien fue la primera mujer en pitar un partido en esa categoría. Desde entonces, ese objetivo se convirtió en parte de su carrera.

Debutó en esta justa mundialista como cuarta árbitra en el partido entre Países Bajos y Japón. También tuvo actividad en los duelos de Inglaterra y Croacia, así como en el de Estados Unidos y Australia.

Para el duelo entre Túnez y Países Bajos, contará con la mexicana Sandra Ramírez, como primera asistente; así como con José Enrique Naranjo, de segundo asistente; y con el paraguayo Juan Gabriel Benítez, como cuarto árbitro.

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