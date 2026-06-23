Reino Unido entra al acuerdo transpacífico TIPAT; México fortalece comercio e inversión

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Foto: Cuartoscuro | Getty

El Reino Unido se incorporó oficialmente al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), luego de que México concluyera el proceso de ratificación. Con ello, ambos países podrán aplicar entre sí las disposiciones del acuerdo comercial, con el objetivo de ampliar elintercambio de bienes, servicios e inversiones.

Las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores informaron que la entrada en vigor de la adhesión permitirá fortalecer la relación económica bilateral y aprovechar los beneficios que ofrece este tratado, considerado uno de los acuerdos comerciales más importantes de la región Asia-Pacífico.

Reino Unido y México amplían beneficios del TIPAT

El TIPAT reúne ahora a 12 economías:

Australia

Brunéi

Canadá

Chile

Japón

Malasia

México

Nueva Zelanda

Perú

Singapur

Vietnam

Reino Unido

México forma parte del acuerdo desde el 30 de diciembre de 2018 como miembro fundador. Con la adhesión británica, ambos países podrán acceder a condiciones preferenciales para el comercio, incluyendo la eliminación gradual de aranceles para productos industriales y agroalimentarios.

De acuerdo con el Gobierno de México, esta medida facilitará el crecimiento del intercambio comercial, especialmente en mercancías de alto valor agregado como maquinaria, equipo industrial, vehículos y autopartes.

Otro de los beneficios será la aplicación de las reglas de acumulación de origen, un mecanismo que permite integrar insumos provenientes de los países miembros para cumplir con los requisitos del tratado y facilitar las exportaciones.

Impulso a sectores estratégicos y mayor inversión

Las autoridades señalaron que el acuerdo también favorecerá sectores considerados prioritarios dentro del Plan México, entre ellos el automotriz, aeroespacial y farmacéutico.

Además del comercio, se espera un incremento en la inversión y en la transferencia de tecnología, factores que podrían fortalecer las cadenas de valor y aumentar la capacidad de producción en territorio mexicano.

El Gobierno destacó que la incorporación del Reino Unido ocurre en un contexto internacional marcado por la reorganización de las cadenas globales de suministro y la búsqueda de mercados más diversificados.

Durante 2025, el intercambio comercial y de inversión entre México y el Reino Unido alcanzó 6 mil 293 millones de dólares.

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