México vs Chequia Mundial 2026: horario, rutas y cómo llegar al Estadio Ciudad de México

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¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México para el partido? Foto: Cuartoscuro

La Selección Mexicana disputará su tercer partido del Mundial 2026, segundo en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), cuando enfrente a Chequia en un duelo que marca el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

México llega a este duelo con el boleto a la siguiente fase asegurado, pero con la intención de cerrar la fase de grupos con paso firme y mantener el invicto ante su afición.

Chequia, por su parte, buscará competir en un escenario de máxima exigencia, además de que necesita una victoria para pensar en la siguiente fase.

Movilidad complicada y operativo especial en la CDMX

Como ha ocurrido en partidos del Mundial en el estadio, la llegada al inmueble se vuelve un reto importante debido a la saturación vial del sur de la Ciudad de México. El acceso al se complica por el alto flujo de aficionados, cierres viales y la actividad habitual de la capital.

Para el México vs Chequia una vez más se implementará el operativo especial de movilidad “Última Milla” en la zona de Santa Úrsula, con el objetivo de ordenar el ingreso y salida de asistentes.

Las autoridades han confirmado que habrá restricciones vehiculares en los alrededores del estadio, además de filtros de seguridad y desvíos en vialidades principales.

Este dispositivo será como el implementado en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, así como en el duelo entre Colombia y Uzbekistán, donde se prioriza el transporte público, el flujo peatonal y la reducción del tráfico en las inmediaciones del estadio.

Transporte recomendado

Ante el operativo, las autoridades insisten en que la mejor opción es el transporte público o sistemas alternativos de movilidad, ya que el uso del automóvil particular estará limitado en la zona del estadio.

Las principales alternativas para llegar son:

Metro de la CDMX

Tren Ligero

Metrobús

RTP

Servicios de plataformas de transporte

Sistema Ride

Sistema Park & Ride

La ruta más utilizada sigue siendo la conexión del Metro Línea 2 hasta la estación Tasqueña, donde los aficionados deben transbordar al Tren Ligero con dirección a Xochimilco. La estación “Estadio Azteca” deja a los asistentes a pocos minutos caminando del inmueble.

Durante eventos de esta magnitud, el Tren Ligero suele operar con mayor frecuencia y con apoyo de personal para agilizar el abordaje, aunque también se presentan saturaciones antes del inicio del partido.

Park & Ride y transporte especial

Una de las alternativas que más ha tomado fuerza en eventos recientes es el sistema Park & Ride, que permite a los aficionados dejar su vehículo en estacionamientos habilitados fuera de la zona de mayor congestión y continuar el trayecto en transporte oficial hacia el estadio.

Aunque no se ha confirmado que serán las mismas rutas, para el partido México vs Sudáfrica el servicio Park & Ride estará disponible en:

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico de Xochimilco

Plaza Carso

Auditorio Nacional

¿Cuánto cuesta el Park & Ride?

El estacionamiento con traslado incluido cuesta 500 pesos mexicanos por vehículo en promedio. El precio incluye el estacionamiento durante el evento y el traslado de ida y vuelta en transporte oficial.

Además, suelen activarse rutas especiales de autobuses desde distintos puntos de la ciudad, incluyendo zonas céntricas y estaciones de transferencia, con el objetivo de facilitar el acceso masivo al evento sin colapsar la movilidad en Santa Úrsula.

Sistema Ride

Con un costo de 350 pesos ida y vuelta, el sistema Ride consta de siete rutas que van rumbo al Estadio Ciudad de México, los puntos de partida son:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

Parque México-CETRAM Huipulco

San Jerónimo-CETRAM Huipulco

También se reubicarán las 16 rutas del CETRAM Huipulco, Dirección Norte, de Viaducto Tlalpan, esquina Arenal; y Dirección Sur, Viaducto Tlalpan a esquina Juan Bosco.

Mientras que las bahías de taxis y vehículos de aplicación se encontrarán fuera del perímetro de Última Milla en:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc y Anillo Periférico

Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa

Calzada Acoxpa y División del Norte

Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán

Recomendaciones clave para los aficionados

Debido a la alta afluencia esperada, se recomienda a los asistentes:

Anticipar el traslado al menos dos o tres horas antes del partido

Cargar saldo suficiente en la Tarjeta de Movilidad Integrada

Consultar rutas y cierres viales en tiempo real

Evitar objetos que retrasen los filtros de acceso

Seguir indicaciones de seguridad y movilidad en la zona

Considerar tiempos extra por saturación en Metro y Tren Ligero

Según la información difundida por las autoridades, el operativo de movilidad comenzará con un cierre parcial a las 9:00 horas, posteriormente, a las 13:00 horas, comenzará el cierre total de vialidades.

¿Cuáles son las calles con cierres viales?

Las calles con cierre parcial, donde los residentes acreditados podrán ingresar y salir tras validación vehicular, son:

San Guillermo-San Alejandro

San Guillermo-San Jorge

San Guillermo-Santa Úrsula

Acoxpa y Las Torres

Gran Sur e Imán

Periférico y Circuito Azteca

Periférico y Coscomate

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Tlalpan

Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Mientras que las calles con cierre total, que serán completamente peatonales, son:

San Gabriel-Santa Úrsula

San Benjamín-Santa Úrsula

San Cástulo-Santa Úrsula

San Celso-Santa Úrsula

San León-Santa Úrsula

Santo Tomás-San Alejandro

Santo Tomás-San Jorge

La delimitación del Operativo de Última Milla es la siguiente:

Al norte: Avenida Santa Úrsula

Al sur: Circuito Azteca y Periférico

Al poniente: Avenida del Imán y Gran Sur

Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres

La reapertura de las vialidades se hará aproximadamente tres horas después del fin del partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

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