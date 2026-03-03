Asesinan a balazos a la secretaria de Salud de Atlixtac y a su asistente

GENERANDO AUDIO...

La secretaria de Salud de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, fue asesinada a balazos junto con su asistente cuando circulaban sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, en hechos ocurridos en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado se registró la tarde de este martes, cuando la funcionaria municipal viajaba en compañía de su asistente, identificado como Fulgencio Salgado Sánchez. Ambas víctimas perdieron la vida en el lugar tras la agresión con arma de fuego.

Fiscalía de Guerrero inicia investigación por homicidio

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos registrados en Chilapa de Álvarez, donde un hombre y una mujer fueron privados de la vida.

Tras recibir el reporte, personal ministerial y pericial acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como el procesamiento de la escena del crimen. Las autoridades señalaron que se recaban indicios y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables.

Autoridades continúan con diligencias

La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continuarán conforme a lo establecido por la ley y que la información oficial se dará a conocer conforme lo permitan las diligencias, con apego al debido proceso.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Tampoco se han detallado posibles líneas de investigación relacionadas con el ataque contra la funcionaria municipal y su asistente.

El homicidio de la secretaria de Salud de Atlixtac ocurre en un contexto de violencia en distintas regiones de Guerrero, particularmente en la zona de la Montaña baja y municipios como Chilapa de Álvarez, donde se han registrado diversos hechos delictivos en los últimos años.

Las autoridades estatales mantienen operativos en la región mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio ocurrido sobre la carretera Chilapa-Tlapa.

