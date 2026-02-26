“No fue homenaje y yo lo pagué”: Pedro Segura explota por fiesta donde Los Alegres del Barranco se negaron a cantar corrido del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

El empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares, respondió a la polémica generada por la interpretación del corrido “El del Palenque”, dedicado a Rubén Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, durante un concierto en Tepecoacuilco, Guerrero.

Durante su mensaje, lanzó expresiones contra periodistas que reportaron lo ocurrido y afirmó: “Perro que me ladra le doy un balazo en el hocico”. También defendió su decisión de solicitar la canción durante el concierto.

Pedro Segura niega homenaje al “Mencho” en Guerrero

El empresario aseguró que el evento no estuvo relacionado con un homenaje a Rubén Oseguera Cervantes. Señaló que su interés por los narcocorridos corresponde a una preferencia musical personal y rechazó que exista vínculo con actividades ilícitas.

“Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos”, expresó. Añadió que puede interpretar canciones dedicadas a distintos personajes si así lo decide.

Asimismo, declaró que nunca conoció a Rubén Oseguera Cervantes ni tuvo relación con él. “Nunca conocí al “Mencho”, nunca lo saludé, nunca lo miré”, afirmó en su mensaje difundido en redes sociales. Con un tono desafiante contra sus detractores, mencionó: “No sean tontos, El evento de anoche… yo lo pagué para mí“, afirmó.

Lo ocurrido en el concierto en Tepecoacuilco

La polémica se originó la noche del 25 de febrero, tres días después de la muerte del “Mencho”, cuando Pedro Segura Valladares organizó un concierto gratuito en su propiedad en Tepecoacuilco, Guerrero.

La agrupación Los Alegres del Barranco fue la encargada de cerrar la presentación. Durante su participación, el empresario solicitó en varias ocasiones que interpretaran el corrido “El del Palenque”, dedicado a Rubén Oseguera Cervantes.

Pavel Moreno, vocalista del grupo, respondió desde el escenario que, aunque han interpretado esa canción, hacerlo podría perjudicarlos, en referencia a antecedentes de sanciones y procesos relacionados con apología del delito.

Ante la negativa, Pedro Segura Valladares tomó el micrófono y entonó la primera estrofa del corrido frente al público asistente.

¿Quién es Pedro Segura?

Pedro Segura Valladares es empresario hotelero y agropecuario con trayectoria política en el estado de Guerrero. En el proceso electoral de 2021 fue candidato a la gubernatura por la coalición integrada por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Fue detenido en agosto de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y supuesta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso relacionado con la Escuela Normal Rural de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

