Designan a exagente de la Policía Federal como nuevo mando de seguridad en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Protesta de Fernando Argumedo Rodríguez. Foto: Uno TV

Fernando Argumedo Rodríguez fue nombrado por el cabildo de Acapulco, Guerrero, como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del puerto, tras la dimisión del coronel de infantería, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza.

La designación se da en medio de constantes cambios en la dependencia, que desde 2021 ha tenido seis responsables al frente.

“Garantizar la seguridad”: Argumedo Rodríguez

Durante la toma de protesta, Fernando Argumedo Rodríguez, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, aseguró que su misión al frente de la dependencia es garantizar la seguridad y el orden público.

“Garantizar la seguridad y orden público y la protección integral de los ciudadanos y los visitantes”, Fernando Argumedo Rodríguez, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública

¿Quién es Fernando Argumedo Rodríguez?

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública es egresado de Centro de Formación de la Policía Federal Preventiva y cuenta con 24 años de servicio público.

Académicamente, el nuevo funcionario cuenta con licenciatura en Derecho, y carreras de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y de Policía de Investigación.

Además, como parte de su formación y preparación, Fernando Argumedo Rodríguez tiene diplomados en autotransporte federal y tránsito.

6 titulares de seguridad en Acapulco desde 2021

La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, que ahora está a cargo de Fernando Argumedo Rodríguez, ha tenido constantes cambios desde el arranque de la primera administración de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, en 2021.

En estos años, la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco ha tenido seis responsables al frente:

Maximiliano Serrano Pérez

Adrián Olivas Franco

Luis Enrique Vázquez Rodríguez

Javier Andalón

Eduardo Bailleres Mendoza

Fernando Argumedo Rodríguez

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.