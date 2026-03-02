Fuerte video: arrastra con su auto a hombre y lo mata tras pleito vial en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP) informó sobre la detención de un hombre por su probable participación en un homicidio tras una riña de tránsito vehicular, luego de un reporte al 911 y el seguimiento mediante el sistema de videovigilancia del C5 en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, los hechos se derivaron de una alerta recibida a través del número de emergencias 911, en la que se reportó un vehículo que presuntamente arrastraba a una persona por diversas zonas.

Detención por homicidio en Guerrero

Elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo coordinado que incluyó monitoreo mediante las cámaras del C5 y recorridos en campo. Gracias a esta estrategia, localizaron el vehículo involucrado sobre la avenida Cuauhtémoc.

Al marcar el alto al conductor, los policías procedieron a su identificación y aseguramiento conforme a los protocolos establecidos. El vehículo, un Nissan Tsuru color blanco, también fue asegurado por las autoridades.

Reporte al 911 y seguimiento del C5 permitieron ubicar vehículo

La Secretaría detalló que el seguimiento se realizó de manera coordinada entre el sistema de videovigilancia y las unidades operativas desplegadas en la zona.

En un punto cercano al lugar donde fue interceptado el vehículo, fue localizada una persona del sexo masculino sin vida. La situación fue atendida por las autoridades competentes, quienes llevaron a cabo el acordonamiento del área y el inicio de las diligencias ministeriales correspondientes.

Detenido fue puesto a disposición de la autoridad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero reiteró que las acciones realizadas forman parte de los procedimientos establecidos para la atención de reportes ciudadanos y la actuación policial en coordinación con los sistemas de emergencia y videovigilancia. Por lo que el involucrado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

