Asesinan en ataque armado a lideresa del PRI, Claudia Ivette Rodríguez, en Guerrero

Foto: Celeste Hernández

La presidenta seccional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ometepec, Claudia Ivette Rodríguez Estrada, fue asesinada a balazos la noche del miércoles mientras atendía su propio negocio en la región de la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con reportes policiales, el ataque ocurrió poco después de las 23:00 horas sobre la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas, perteneciente al municipio de Ometepec.

Foto: PRI

Ataque armado en su negocio

Las autoridades señalaron que hombres armados dispararon contra la mujer mientras atendía un local de abarrotes de su propiedad.

Tras el ataque, elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias periciales, donde fueron localizados casquillos percutidos de grueso calibre.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio.

PRI Guerrero condena el crimen

El comité estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero condenó el asesinato de la dirigente y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.

En un comunicado, el partido recordó que Rodríguez Estrada también se desempeñó como excomisaria municipal de la comunidad de Milpillas.

“Condenamos su artero asesinato y exigimos a las autoridades correspondientes justicia para nuestra compañera”, expresó el partido.

El PRI también señaló que la violencia que vive el país afecta a todas las comunidades, por lo que pidió que el discurso de justicia —en el marco del Día Internacional de la Mujer— se traduzca en acciones concretas.

Finalmente, el partido expresó solidaridad con familiares y amigos de la lideresa priista.

