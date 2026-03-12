Casi tres horas bloqueada la autopista del Sol; habitantes de la Sierra demandan obras y exigen audiencia con Evelyn Salgado

GENERANDO AUDIO...

Casi tres horas bloqueada la autopista del Sol. Foto: Jesús Dorantes.

Hasta las 13:45 horas de este miércoles, el bloqueo en la autopista del Sol y en el bulevar Vicente Guerrero, a la altura del crucero a Chichihualco, continúa por parte de habitantes de al menos 14 comunidades de la Sierra de Chilpancingo, quienes mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos para exigir a la autoridad del estado obras y apoyos para la región.

La protesta impide el ingreso a la capital del estado a los vehículos que vienen de Cuernavaca por la autopista del Sol y de Zumpango por la carretera federal México-Acapulco, por lo que la única vía alterna es la ruta por Tixtla. De acuerdo con los manifestantes, ya hubo acercamientos con personal de la Secretaría General de Gobierno, sin que hasta el momento se concreten acuerdos con el gobierno estatal, por lo que el bloqueo se mantiene.

Los habitantes de comunidades de la Sierra de Chilpancingo exigen una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y con el alcalde Gustavo Alarcón Herrera.

Los manifestantes demandan que el gobierno estatal se comprometa a concluir la pavimentación del tramo carretero Amojileca–Jaleaca de Catalán, obra que consideran prioritaria para mejorar la comunicación y el acceso a servicios básicos en la región serrana.

La protesta ocurre luego de que durante seis días los pobladores mantuvieron cerradas las válvulas del sistema de agua de Omiltemi, acción que emprendieron como medida de presión para obligar a las autoridades a acudir a dialogar directamente con las comunidades.

De acuerdo con los inconformes, el movimiento inició el viernes pasado cuando habitantes de al menos 14 localidades se concentraron en Omiltemi y tomaron el sistema que abastece de agua a una parte de Chilpancingo, ante la falta de respuesta institucional a sus demandas.

Entre las comunidades que participan en la movilización se encuentran las siguientes: Jaleaca de Catalán, Las Joyitas, San Vicente, Huacalapa, Coapango, Amojileca, Omiltemi, Ahuajitos, Chautipan, Xocomanatlán y El Fresno, entre otras localidades de la zona serrana del municipio.

