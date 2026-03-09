Un violador no será gobernador: consignan mujeres durante la marcha por el 8M en Chilpancingo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Cientos de mujeres marcharon este domingo en Chilpancingo en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir justicia ante los casos de feminicidio, desaparición y diversas violencias que enfrentan en Guerrero.

El contingente partió del monumento a las Banderas, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, y avanzó por distintos puntos de la ciudad. Durante el recorrido realizaron un primer alto en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y posteriormente frente al Palacio de Gobierno.

En ese punto realizaron pintas en la fachada del inmueble y quemaron una piñata con el rostro del senador Félix Salgado Macedonio, mientras coreaban la consigna “Un violador no será gobernador”. Después continuaron su marcha hacia el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.

El contingente también se concentró en las instalaciones de Ciudad Judicial y finalmente llegó a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde realizaron un mitin y quemaron papelería en la entrada principal del inmueble.

Durante el acto, colectivas feministas leyeron un pronunciamiento en el que denunciaron omisiones de las autoridades en la atención de feminicidios, desapariciones y denuncias por violencia de género. Señalaron que muchas víctimas son revictimizadas cuando acuden a presentar denuncias y que la impunidad prevalece en distintos casos.

Las manifestantes también recordaron a niñas y jóvenes víctimas de violencia y desaparición, y reiteraron su exigencia de justicia. “Nos queremos vivas, libres y sin miedo”, corearon al finalizar la protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía.

