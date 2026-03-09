Un violador no será gobernador: consignan mujeres durante la marcha por el 8M en Chilpancingo
Cientos de mujeres marcharon este domingo en Chilpancingo en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir justicia ante los casos de feminicidio, desaparición y diversas violencias que enfrentan en Guerrero.
El contingente partió del monumento a las Banderas, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, y avanzó por distintos puntos de la ciudad. Durante el recorrido realizaron un primer alto en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y posteriormente frente al Palacio de Gobierno.
En ese punto realizaron pintas en la fachada del inmueble y quemaron una piñata con el rostro del senador Félix Salgado Macedonio, mientras coreaban la consigna “Un violador no será gobernador”. Después continuaron su marcha hacia el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.
El contingente también se concentró en las instalaciones de Ciudad Judicial y finalmente llegó a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde realizaron un mitin y quemaron papelería en la entrada principal del inmueble.
Durante el acto, colectivas feministas leyeron un pronunciamiento en el que denunciaron omisiones de las autoridades en la atención de feminicidios, desapariciones y denuncias por violencia de género. Señalaron que muchas víctimas son revictimizadas cuando acuden a presentar denuncias y que la impunidad prevalece en distintos casos.
Las manifestantes también recordaron a niñas y jóvenes víctimas de violencia y desaparición, y reiteraron su exigencia de justicia. “Nos queremos vivas, libres y sin miedo”, corearon al finalizar la protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía.
