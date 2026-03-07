Desmantelan narcolaboratorio y aseguran 300 kilos de metanfetamina en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Desmantelan narcolaboratorio y aseguran droga en Guerrero. Foto: @GabSeguridadMX.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron en Guerrero un narcolaboratorio y aseguraron aproximadamente 300 kg de metanfetamina, además de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

El operativo se realizó en el municipio Técpan de Galeana, mientras que en una segunda acción se localizaron más de 2 mil dosis de droga en el municipio Petatlán.

Desmantelamiento de narcolaboratorio

En una primera acción, personal naval localizó un laboratorio clandestino en Guerrero en la localidad de La Cuadrilla, municipio de Técpan de Galeana.

En el sitio se aseguraron:

300 kilos de metanfetamina

150 kilos de la misma sustancia en proceso de secado

24 mil litros de precursores químicos

20 mil kilos de sustancias químicas sólidas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas

Durante el aseguramiento en el laboratorio clandestino en Guerrero, los elementos federales localizaron equipo utilizado en la elaboración de narcóticos.

Entre los objetos asegurados se encuentran:

Centrifugadoras

Quemadores

Tanques de gas

50 tinas con capacidad de 200 litros

Dos plantas de luz

Ventiladores

Mezcladoras

Bombas de agua

Diversas herramientas empleadas en la producción de drogas sintéticas

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica aproximada de 309 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Aseguran más de 2 mil dosis de droga

En una segunda acción, elementos de la Semar realizaron patrullajes de vigilancia y disuasión en las inmediaciones del poblado Llanos de la Puerta, municipio de Petatlán, Guerrero.

Durante el recorrido, el personal naval localizó dos bolsas de plástico que contenían diversas dosis de droga.

En total se aseguraron:

Mil 300 dosis de marihuana

700 dosis de cocaína

20 dosis de metanfetamina

En ambas acciones, el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades.

