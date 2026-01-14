Ataque armado deja dos muertos en el Mercado de Artesanías de Acapulco; eran locatario y taxista

GENERANDO AUDIO...

Dos hombres sin vida fue el saldo de un ataque armado ocurrido en el área de comida del Mercado de Artesanías, en la zona turística de Acapulco, Guerrero.

El crimen ocurrió cerca de las 19 horas de este martes, cuando un sujeto solitario disparó en reiteradas ocasiones contra dos hombres que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una de las fondas.

Las víctimas fueron identificadas como un locatario y un taxista, y sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para el trámite correspondiente.

Las víctimas quedaron sin vida entre las sillas y mesas del establecimiento, a pocos metros de la Costera Miguel Alemán, en un polígono de Acapulco donde se desarrolla el proyecto federal “Senderos de Paz”.

El hecho generó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad federales y estatales. La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero realizara el peritaje correspondiente.

