Vecinos de Acapulco denuncian cuatro semanas sin agua

Sin agua en Acapulco moviliza a colonos de Hornos Insurgentes. Foto: Cuartoscuro

La falta de agua en Acapulco, en la zona del fraccionamiento Hornos Insurgentes, provocó una protesta vecinal luego de cuatro semanas sin suministro, situación que también involucra a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), responsable del servicio en el puerto.

Falta de agua en Acapulco afecta a Hornos Insurgentes y colonias cercanas

Vecinos señalaron que la ausencia del suministro ha generado complicaciones en la vida diaria y calificaron la situación como una emergencia. A través de redes sociales, también se reportaron carencias de agua en colonias como Hogar Moderno, Postal y en vialidades como Río Grande. El problema se agravó tras un accidente ocurrido en la avenida de acceso a Palomares, donde una pipa cargada con agua cayó en un socavón. Este hecho limitó la distribución del líquido en la zona, complicando aún más el abastecimiento para los habitantes de Hornos Insurgentes.

Capama explica causas de la falta de agua en Acapulco

Representantes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) informaron que la interrupción del suministro se debió a diversas fugas que actualmente se encuentran en proceso de reparación, así como a afectaciones ocasionadas por el sismo registrado el pasado 2 de enero.

El director de Gestión Ciudadana, Alejandro Sotelo Urióstegui, aseguró a los vecinos que el servicio será restablecido en el transcurso de esta semana. Además, indicó que se proporcionará agua mediante pipas de manera gratuita para mitigar el impacto del desabasto.

Autoridades prometen restablecer el suministro en Hornos Insurgentes

Tras la reunión, encabezada también por el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía, los habitantes regresaron a sus domicilios con la expectativa de que el suministro se regularice en los próximos días.

