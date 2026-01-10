Arman jaripeo y feria a un lado del hospital del ISSSTE en Acapulco, donde capturaron tres mapaches

GENERANDO AUDIO...

Arman feria y jaripeo en Hospital ISSSTE de Acapulco. Foto: Uno TV

Una feria de juegos mecánicos y un jaripeo se instalaron en las inmediaciones del Centro Internacional Acapulco, a un costado del nuevo hospital de Alta Especialidad del ISSSTE.

Este viernes, el senador Manuel Añorve Baños reprochó que las autoridades estatales o federales permitieran la instalación de la feria a escasos 200 metros del hospital regional. Aseguró que el ruido y la actividad incomodan a los pacientes internados que necesitan recuperación.

“Esto no es solo una mala decisión administrativa: es una falta de respeto. Un hospital de alta especialidad requiere silencio, control sanitario, orden, seguridad y dignidad. Es incompatible, por definición, con el estruendo, la basura, el tránsito, la vibración y el caos que genera una feria. La tranquilidad de los pacientes no es un lujo: es parte de su recuperación”, se quejó el legislador guerrerense en sus redes sociales.

Más de 20 juegos, venta de comida y bebidas alcohólicas en la feria

En un recorrido realizado por Unotv.com, se constató que la feria cuenta con un escenario para la presentación de artistas y agrupaciones locales, además de un ruedo para la realización de un jaripeo. Asimismo, se instalaron unos 20 juegos mecánicos y locales comerciales de venta de comida, juegos de azar y bebidas alcohólicas.

A pocos metros del lugar, una segunda feria ocupó un espacio del Club de Golf de Acapulco, predio que en mayo asumió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Según los organizadores, la feria opera en un horario de 6 de la tarde a medianoche. Además, señalaron que mantienen bajos los decibeles para evitar molestar a los pacientes internados y al personal médico.

Hospital del ISSSTE es el mismo donde tres mapaches fueron capturados

A finales de 2025, un grupo de mapaches se filtró al área de tococirugía del hospital. Tras la difusión de las imágenes, el área de comunicación del ISSSTE reconoció el incidente e informó que personal especializado capturó a los especímenes. Asimismo, argumentó que la instalación de una feria con atracciones mecánicas en el espacio contiguo pudo desplazar a los mapaches hacia las instalaciones hospitalarias.

