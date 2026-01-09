GENERANDO AUDIO...

Misael Lorenzo Castillo, alcalde de San Marcos. Foto: Uno TV

A una semana del sismo magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el presidente municipal, Misael Lorenzo Castillo, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se emita una declaratoria de desastres, al reportar más de mil 500 viviendas con afectaciones.

El edil arribó a las instalaciones de la Octava Región Naval, en Acapulco, donde encabezó la conferencia matutina previo a una gira de trabajo por el puerto y la región Costa Grande de Guerrero.

“En San Marcos la gente está espantada, hay mucho nerviosismo, mucha psicosis, no duermen dentro de sus casas, duermen fuera porque sus casas están muy cuarteadas, muy dañadas, yo espero que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pueda ayudar”, expresó.

El edil precisó que se tratan de mil 524 viviendas y 72 hornos artesanales donde se fabrica alfarería y pan, uno de los productos más emblemáticos de la región.

“Se necesita el apoyo urgentemente porque esa gente vive de eso, de la fabricación del pan y de la olla, el cántaro, y es importante que a los panaderos y alfareros se les dé el apoyo”, sostuvo.

Lorenzo Castillo lamentó que hasta el momento no han recibido algún tipo de ayuda por parte del Gobierno federal y estatal, ni con despensas o agua.

El alcalde permanece afuera de la instalación naval en espera de la salida de la presidenta para poder entablar un diálogo y entregar la documentación de las afectaciones.

