Brigadas técnicas revisarán desde hoy escuelas de Guerrero tras sismo

Revisarán escuelas en Guerrero por sismo sin suspender clases. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) dio a conocer que a partir de este lunes 12 de enero comenzará un proceso de revisión en la infraestructura escolar del estado, derivado del sismo registrado el pasado 2 de enero de 2026. La determinación se tomó tras una reunión de evaluación de daños en la que participaron autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Revisión de infraestructura escolar en Guerrero

Como parte del operativo, se desplegarán brigadas integradas por ingenieros y especialistas en infraestructura, quienes realizarán inspecciones técnicas en aulas, bardas perimetrales, sanitarios y áreas administrativas de los centros educativos. El objetivo es verificar las condiciones físicas de los inmuebles y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

San Marcos, prioridad tras sismo en Guerrero

Aunque la estrategia de verificación contempla todo el territorio estatal, las inspecciones comenzarán de manera prioritaria en el municipio de San Marcos, identificado como la zona del epicentro del sismo del 2 de enero. Posteriormente, las brigadas se trasladarán a comunidades aledañas para continuar con las evaluaciones correspondientes.

SEG pide apoyo a directivos escolares

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) solicitó a directores y encargados de los planteles educativos mantenerse atentos al desarrollo del operativo y facilitar el acceso de las brigadas técnicas a las instalaciones.

