Bloqueo en Autopista del Sol se levanta tras reunión con Evelyn Salgado

Autopista del sol quedó parcialmente liberada. Foto: Cuartoscuro

Habitantes de comunidades de la Sierra de Chilpancingo, Guerrero, comenzaron a liberar parcialmente la Autopista del Sol después de ocho horas de bloqueo registrado este jueves a la altura del crucero de Chichihualco, en dirección a Zumpango. Algunos vehículos empezaron a avanzar lentamente tras el retiro del cierre en los carriles sur–norte.

La liberación ocurrió luego de confirmarse una reunión de diálogo entre comisarios de comunidades serranas y autoridades estatales y municipales, entre ellas la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera.

Liberan bloqueo en la Autopista del Sol tras diálogo con autoridades

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), donde también participaron funcionarios estatales y municipales.

El bloqueo inició alrededor de las 10:00 horas de este jueves, cuando pobladores cerraron totalmente la Autopista del Sol para exigir una audiencia directa con autoridades y atención a diversas demandas de comunidades de la región serrana.

Entre las principales exigencias se encuentra la conclusión de la pavimentación de la carretera Amojileca–Jaleaca de Catalán, obra que consideran clave para mejorar la comunicación entre localidades y facilitar el acceso a servicios básicos.

También solicitaron:

Rehabilitación de caminos rurales

Mejoras en servicios de salud

Presencia de médicos y medicamentos en clínicas de la Sierra

Los pobladores señalan que varias clínicas carecen de personal médico y suministros, lo que afecta a decenas de comunidades de la zona.

Comunidades serranas presionan por obras y servicios

El movimiento se da luego de que durante seis días habitantes cerraron las válvulas del sistema de agua de Omiltemi como medida de presión para obligar a las autoridades a dialogar directamente con ellos. Entre las comunidades participantes en la movilización se encontraron:

Jaleaca de Catalán

Las Joyitas

San Vicente

Huacalapa

Coapango

Amojileca

Omiltemi

Ahuajitos

Chautipan

Xocomanatlán

El Fresno

Hasta las 21:30 horas de este jueves, la reunión entre pobladores y autoridades continuaba, mientras los manifestantes permanecían replegados a un costado de la Autopista del Sol. Las autoridades buscan alcanzar acuerdos que permitan restablecer totalmente la circulación en esta vía clave de Guerrero.

