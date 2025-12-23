GENERANDO AUDIO...

Foto: @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este martes en Palacio Nacional con Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, en un encuentro donde ambas destacaron las buenas perspectivas económicas de México, tras el anuncio del cierre de la venta de una participación accionaria de Banamex.

La mandataria informó del encuentro a través de su cuenta oficial de X, donde señaló que recibió “con mucho gusto” a la CEO de Citi y que dialogaron sobre el panorama económico del país. La reunión ocurre días después de que Citi confirmara la venta del 25% de Grupo Financiero Banamex a una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata.

Mensaje de Citi tras la reunión con Sheinbaum

Tras el encuentro, Jane Fraser escribió en su perfil de LinkedIn que fue un honor reunirse nuevamente con la presidenta Sheinbaum y agradeció el respaldo a Citi. Destacó que México es uno de los mercados más importantes para la institución, con más de un siglo de presencia.

“Mantenemos nuestro firme compromiso de apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones de todo el país. Valoramos el liderazgo de la presidenta y esperamos seguir colaborando con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, escribió.

La directiva reiteró que Citi continuará apoyando el crecimiento económico de México, fortaleciendo la inversión, la innovación y la resiliencia económica del país.

Quién es Jane Fraser, CEO global de Citi

Jane Fraser es Chair of the Board y Chief Executive Officer de Citi, considerado uno de los bancos más globales del mundo, con operaciones en más de 180 países. Asumió como CEO en marzo de 2021 y, desde entonces, ha impulsado una estrategia de modernización y transformación digital del grupo financiero.

A lo largo de más de 20 años en Citi, Fraser ha ocupado cargos clave en banca de consumo, banca institucional y operaciones en América Latina. Antes de integrarse al grupo financiero, fue socia de McKinsey & Company.

