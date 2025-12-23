Los frentes fríos se enumeran y los huracanes se nombran: te explicamos por qué

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Durante el año, diversas regiones se ven afectadas por la presencia de huracanes o frentes fríos que causan lluvias, inundaciones o bajas temperaturas. Sin embargo, algo que llama la atención es que los huracanes o tormentas tropicales son bautizadas con un nombre, mientras que los frentes fríos sólo tienen un número de identificación. Pero ¿por qué pasa eso? Unotv.com te da los detalles.

¿Por qué los frentes fríos se enumeran?

Según reportes, los frentes fríos, al ser varios y de corta duración, son enumerados por las autoridades, que, previo al inicio de la temporada, hacen una estimación de cuántos podrían ocurrir y afectar diversas zonas del país.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacó que existe el objetivo de “registrar el número de sistemas frontales que tuvieron impacto a escala mensual sobre el país”, así como otros indicadores de los frentes fríos, por lo que resulta más sencillo la numeración que los nombres.

La numeración se reinicia cada temporada.

¿Por qué a los huracanes se les coloca nombre?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), bautizar a los huracanes resulta de suma importancia para poder identificarlos en caso de que ocurran varios ciclones tropicales en los océanos Atlántico y Pacífico, y así “facilitar la difusión de medidas de autoprotección y alertamiento”, destaca.

Aunque los nombres comenzaron a ser asignados en 1825, fue en 1979 cuando la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos decidieron alternar nombres de hombres y mujeres para la designación de las tormentas tropicales y los huracanes.

La lista de nombres se repiten cada seis años; sin embargo, “cuando un huracán provoca pérdidas mortales y cuantiosos daños materiales, su nombre es retirado y reemplazado en la lista por otro que inicie con la misma letra”, explica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La remoción de los nombres es solicitada por cada país en donde se sintieron los efectos. Si lo autoriza la OMM, ese nombre no se volverá a utilizar.

¿Qué son los frentes fríos y cuáles son sus efectos?

Los frentes fríos son, según la definición del Servicio Meteorológico Nacional, fenómenos que se generan cuando “una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente”. Es decir, cuando las masas de aire frío y caliente chocan.

El servicio dependiente de la Conagua explica que los frentes fríos causan“descensos rápidos en las temperaturas de la región por donde pasa”.

Además, de acuerdo con el Cenapred, también provocan:

Lluvias

Nevadas

Oleaje

Viento, este último cuando corre de norte a sur. En el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce como Norte.

¿Qué son los huracanes y cuáles son sus efectos?

De acuerdo con el glosario del Servicio Meteorológico Nacional, un huracán es el “nombre genérico de origen maya, que se le da a un ciclón tropical” cuando ocurre en las siguientes regiones:

Atlántico Norte

Mar Caribe

Golfo de México

Pacífico Sur

Océano Indico

Para poder ser considerado un huracán, explican las autoridades, debe presentar vientos máximos sostenidos superiores a los 116 kilómetros por hora, cubrir una extensión aproximada entre 500 y 900 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro del ojo alcanza entre 24 y 40 kilómetros.

Las afectaciones pueden ser pérdidas humanas y materiales por la fuerza con la que avanza.