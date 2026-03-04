Cuatro funcionarios municipales han sido asesinados en Guerrero durante marzo

GENERANDO AUDIO...

Asesinato de funcionarios municipales en carreteras. Foto: Cuartoscuro

En los primeros días de marzo, al menos, cuatro funcionarios municipales han sido asesinados en distintos puntos de Guerrero, en hechos ocurridos sobre carreteras federales y que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

El caso más reciente ocurrió la noche del martes, cuando fueron asesinados el director de Obras Públicas y el tesorero del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, sobre la carretera federal México-Acapulco.

Director de Obras Públicas y tesorero asesinados en Ayutla

El ataque se reportó minutos antes de las 19:00 horas, a la altura del kilómetro 06+800, pasando el puente del río Omitlán, en el tramo Tierra Colorada-Ayutla, en territorio del municipio de Juan R. Escudero.

Las víctimas fueron identificadas como Tomás Augusto Lozano, de 38 años, director de Obras Públicas, y Francisco Bonilla Muñoz, de 43 años, tesorero municipal. Ambos fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta Toyota Hilux gris, doble cabina. En la escena fueron localizados 43 casquillos percutidos.

Sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo.

Asesinato de secretaria de Salud en Atlixtac

Dos días antes, el 2 de marzo, fue asesinada la secretaria de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, junto con su asistente Fulgencio Salgado Sánchez.

Sus cuerpos fueron localizados la mañana de ese lunes, alrededor de las 09:40 horas, a un costado de la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la comunidad de Tepozonalco, en el municipio de Chilapa de Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria había salido de Atlixtac a las 05:00 de la mañana con rumbo a Chilapa, cuando presuntamente fueron interceptados por hombres armados, quienes los bajaron de la unidad y les dispararon.

Los cuerpos también fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.







