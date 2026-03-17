Desplazados por la violencia en Juan R. Escudero, Guerrero: familias huyen entre balas y miedo

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En el municipio de Juan R. Escudero, en el estado de Guerrero, el silencio de las calles rurales esconde una herida abierta: cientos de personas han sido desplazadas por la violencia que no da tregua.

Violencia desplaza a habitantes de Juan R. Escudero, en Guerrero

El nombre que todos susurran con miedo es el grupo criminal de “Los Ardillos“. Los enfrentamientos con sus rivales han convertido a las comunidades en campos de batalla, instalando un clima de terror que volvió la vida insostenible.

Todo estalló en octubre de 2023, mientras el huracán Otis amenazaba la costa guerrerense, “Los Ardillos” impusieron su ley y las víctimas de esta violencia se cuentan por decenas.

Más de 300 personas han huido de este lugar, entre ellas se encuentra el excomisario Lino Ponce González, quien sobrevivió a un intento de asesinato y hoy pide apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El desplazamiento forzado en Guerrero ya suma más de 30 mil víctimas desde 2016, y la cifra sigue creciendo ante la falta de una estrategia de retorno seguro.

Hoy, habitantes de la comunidad de El Terrero piden justicia. Familias enteras esperan que el Gobierno Federal recupere lo que el crimen les arrebató: su derecho a vivir en paz.

Por su parte, Lino Ponce González busca reunirse con el secretario Omar García Harfuch para encontrar una solución al problema que enfrenta el municipio de Juan R. Escudero.

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