Transporte en México 2026: este es el sistema más usado y la zona que concentra más viajes

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Durante enero de 2026, 237 millones de personas viajaron en sistemas de transporte urbano, siendo la Zona Metropolitana del Valle de México la que concentró la mayor cantidad de usuarios con 173.9 millones de pasajeros, de acuerdo con datos del Inegi, lo que confirma que esta región lidera el uso del transporte público en el país.

Lo anterior, significa que la mayor parte de los traslados se realizan en la Ciudad de México y su zona conurbada, muy por encima de otras ciudades como Guadalajara, con 24.4 millones de pasajeros, León con 14.5 millones o Monterrey con 11.9 millones.

El Metro, el transporte más utilizado

Dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro es el medio más utilizado, con 100.8 millones de pasajeros en enero de 2026, lo que lo posiciona como el principal sistema de movilidad urbana en el país.

Otros sistemas relevantes en la región son:

Metrobús: 33.8 millones de pasajeros

Trolebús: 10.7 millones

Mexibús: 10.5 millones

Red de Transporte de Pasajeros: 7 millones

Imagen: Inegi

CDMX lidera ampliamente sobre otras ciudades

El dominio de la Zona Metropolitana del Valle de México en cuanto a millones de personas transportadas es claro frente a otras ciudades:

Guadalajara: 24.4 millones de pasajeros

León: 14.5 millones

Monterrey: 11.9 millones

Puebla: 8.9 millones

Crecimientos y caídas en el uso del transporte

Aunque el total nacional creció ligeramente 0.2% anual, el comportamiento fue desigual. Mientras la Zona Metropolitana del Valle de México aumentó 2.3% y Monterrey 5.4%, ciudades como Guadalajara y León registraron caídas de 9.5% y 9.0%, respectivamente.

Cómo se mueven los mexicanos

Los datos del Inegi muestran que los mexicanos utilizan principalmente sistemas de transporte urbano estructurado como Metro, autobuses articulados y trenes metropolitanos, con una alta concentración en la capital del país.

Además, en enero de 2026 estos sistemas recorrieron 48.9 millones de kilómetros, lo que refleja la magnitud de la movilidad urbana en México.

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