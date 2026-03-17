“Dune: Parte Tres” lanza su primer tráiler y revela el lado más oscuro de Paul Atreides

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“Dune: Parte Tres” llega este año. Foto: Gettyimages

“Dune: Parte Tres” ya presentó su primer tráiler oficial, ofreciendo un vistazo al cierre de la saga dirigida por Denis Villeneuve. Tras meses de espera para los fans de la ciencia ficción, la esperada tercera parte mostró ya un avance del filme que se estrena el próximo 18 de diciembre.

El adelanto mostró un tono más oscuro, centrado en las consecuencias del poder y el destino de su protagonista. En las primeras imágenes, Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, aparece ya consolidado como emperador tras los eventos de la segunda película. Sin embargo, lejos de la victoria, el avance muestra a un personaje marcado por el peso de sus decisiones, en una historia que promete ser más introspectiva y emocional.

¿De qué trata el tráiler de la tercera película de “Dune”?

El avance combina momentos emocionales con escenas de gran escala. Desde multitudes y enfrentamientos masivos, hasta la aparición de nuevos personajes como Scytale, cuya presencia refuerza el tono más oscuro de la historia.

Uno de los momentos más comentado por usuarios es cuando se muestra a Paul completamente transformado, con la cabeza rapada y elevado frente a una multitud que lo aclama, evidenciando el alcance de su poder. Más adelante, se le ve enfrentando a un enemigo en el desierto mientras afirma que “no teme a la muerte”, aunque reconoce que aún no puede permitirse morir.

El tráiler cierra con Chani tomando un rol más activo, avanzando decidida hacia un enemigo desconocido, dejando en suspenso el desenlace de la historia. El regreso de figuras clave como Zendaya como Chani y Florence Pugh como la princesa Irulan refuerza la idea de que los conflictos personales tendrán un papel central.

La tercera entrega estará inspirada en la novela “Dune Messiah” de Frank Herbert. A diferencia de las entregas anteriores, esta película profundizará en las consecuencias del liderazgo de Paul, mostrando un mundo donde el poder tiene un costo elevado.

Timothée Chalamet adelantó a medios locales que esta será la película más inquietante de la saga, destacando un giro en el tono hacia algo más complejo y reflexivo.

¿Cuándo se estrena “Dune: Parte Tres”?

La esperada película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año a lado de “Avengers: Doomsday”.

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