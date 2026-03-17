“Nos rafaguearon”: líder de la UPOEG narra ataque y advierte posible boicot al Mundial

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El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Lino Ponce, denunció la violencia que se vive en el municipio de Juan R. Escudero y narró el ataque armado que lo obligó a huir junto con cientos de habitantes. “Nos rafaguearon”, relató en entrevista para “A las nueve en Uno”, al recordar cómo un grupo criminal irrumpió en su comunidad en octubre de 2023, dejando personas asesinadas y provocando el desplazamiento de más de 200 pobladores. Aseguró que, pese a haber presentado denuncias ante distintas instancias, no ha habido respuesta de las autoridades, mientras que la región continúa bajo el control del crimen organizado.

Ante la falta de atención, el líder comunitario advirtió que, junto con otras organizaciones, podrían realizar protestas durante el Mundial de Futbol para visibilizar la crisis de violencia en Guerrero. Explicó que contemplan manifestaciones y bloqueos para llamar la atención del Gobierno federal y de la comunidad internacional.

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