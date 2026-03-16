Lunes violento en Acapulco: crimen deja 4 muertos y la quema de una Urvan

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Jornada violenta en Acapulco. Foto: Celeste Hernández

El asesinato de cuatro personas y la quema de una unidad de transporte público ha sido el saldo de la jornada de violencia este lunes en Acapulco, Guerrero

Ataque armado e incendio de Urvan en Acapulco

En un primer hecho, un chofer de transporte público fue privado de la vida luego que hombres armados persiguieran, balearan e incendiaran una unidad tipo Urvan sobre la carretera federal México- Acapulco, a la altura de la colonia Jardín.

El crimen se registró la mañana de este lunes, cerca de las 7:15 de la mañana, cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la unidad y posteriormente le lanzaron una bomba molotov con fuego que provocó el siniestro.

Además de la muerte del conductor, quien quedó calcinado, la agresión dejó al menos seis personas lesionadas por quemaduras, entre ellas tres agentes del Ejército Mexicano que se dirigían a su batallón, los cuales fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Bomberos municipales acudieron a sofocar las llamas; sin embargo, la circulación en la carretera federal fue cerrada por agentes ministeriales para la realización del peritaje correspondiente.

Ataque armado en vivienda deja tres muertos en Acapulco

En otro hecho, dos mujeres y un hombre fueron privados de la vida en un ataque armado en una vivienda en la colonia Vista Hermosa.

El crimen se registró a la 5:00 de la mañana, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda, disparando contra los ocupantes.

El ataque también dejó otra persona lesionada que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Fiscalía de Guerrero inicia investigación

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero se ha limitado a informar sobre el inicio de la carpeta de investigación por ambos crímenes.

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